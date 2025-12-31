AI基本法三讀通過 數發部侯宜秀次長：「協作治理」才是正解

數發部侯宜秀次長表示在AI基本法正式公告後，將以最快速度啟動後續公告與作業。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕立法院日前三讀通過《人工智慧（AI）基本法》，明定中央主管機關為國科會，並規範由數位發展部負責推動人工智慧風險分類框架。數發部次長侯宜秀昨表示，相關時程規劃已啟動，第一階段將以約三個月為期全力完成，力拼明年第一季提出一套相對完整、具可操作性的框架草案提報行政院。

侯宜秀表示，在AI基本法正式公告後，數發部將以最快速度啟動後續公告與作業。目前已有部分部會展開跨部會協作，著手研擬相關指引，她強調，數發部的角色，是先建立整體風險治理框架，在框架確立後，將盡力協助各部會制定執法所需的基本模板與相關資料，提供必要的支援。

她也呼籲社會各界理解，AI治理是一個持續修正、逐步調整的過程，需要耐心，更需要協作的態度。她直言，以責罵方式面對制度建立，並無太大助益，因為現階段並不存在唯一正確的答案，唯有透過協作，才能逐步把制度建構完善。

侯宜秀指出，數發部在AI基本法架構中的核心任務，就是負責風險評估、框架制定，並與各部會協作分工。她也指出，目前各部會對AI治理的投入程度普遍相當高，雖然對AI的理解不盡相同，但都積極參與。

侯宜秀直言，政府在AI這件事情上，「不可能比專業人士更厲害」，也不可能由立法院或單一行政機關，一次就訂出符合所有場域需求的細緻規範，因此制度設計必須保留彈性，讓各主管機關依其專業與實際風險情境，逐步調整治理方式。

因此，AI基本法採取框架式設計，看似「未一次訂死」，實際上正是為了讓各主管機關能在自身權責範圍內，運用專業與實務，做出更精準、符合場域需求的治理判斷。

侯宜秀也補充，目前已有不少部會首長高度重視AI議題，並主動要求同仁強化相關能力，其中推動速度最快的領域之一，為醫療與健康相關單位，因AI在該產業的應用深度高、資料量大，也被視為台灣極具潛力的發展方向之一。

