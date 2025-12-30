真正的白手起家！10種幾乎不用錢就能創業的方法

選擇依賴技能、時間和現有平台而非大型設備或庫存的商業模式；專注於實用且低成本的創業點子，這些點子可以從副業起步，逐步發展成為全職收入。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕白手起家創業，與其說是靠運氣，不如說是選擇那些依賴技能、時間和現有平台而非大型設備或庫存的商業模式；專注於實用且低成本的創業點子，這些點子可以從副業起步，逐步發展成為全職收入。

美國職場專家科爾·惠特克（Cole Whitaker）指出10種幾乎不用錢就能創業的方法。

1. 開展自由業服務

創辦自由工作服務是經典的低成本創業途徑之一，因為出售的是自己已有的技能。許多關於如何用少量資金創業的指南都一致認為，寫作、平面設計、記帳和社群媒體管理等服務型工作風險較低，因為只需要一台筆記型電腦和網路連線。

使用Google Docs或Canva等免費工具建立一個簡單的作品集，然後在Upwork或Fiverr等平台上進行專案推廣。像 Clarify Capital 的 Explore 和 Discover 這類網站上的項目清單顯示，客戶往往更重視明確的成果，而不是豪華的辦公室。對於新創業者來說，關鍵在於自由工作可以讓你快速驗證市場需求和定價策略，從而降低在不受歡迎的想法上浪費資金的風險。

2. 開設代發貨商店

開設代發貨商店可以讓您無需預先購買庫存即可銷售實體產品。一份關於1美元創業模式的報告解釋瞭如何從供應商購買商品，向客戶收取貨款，並在銷售完成後才向供應商付款，從而將啟動成本降至接近於零。

這種1美元啟動資金的模式強調將早期利潤再投資於更好的產品圖片、更快的物流方式和簡單的郵件行銷。更廣泛地說，代發貨模式可以作為電商技能的訓練場，即使你以後轉型自營庫存，這些技能仍然很有價值。

3. 提供線上輔導

提供線上家教可以將學科知識轉化為收入，幾乎沒有任何營運成本。各種線上和線下賺錢方式都指出，數學、語言和考試輔導等線上課程非常容易上手，因為你可以透過Zoom或Google Meet進行授課，並透過PayPal或Stripe收款。

4. 開始提供寵物照顧或遛狗服務

開設寵物照顧或遛狗服務需要投入時間和信任，而非資金。 2026年的副業指南指出，寵物照顧是一項靈活的創業選擇，可以兼顧日常工作，因為大部分需求集中在早晨、傍晚和週末。

更廣泛的趨勢是，越來越多的人把寵物當作家人一樣對待，這提高了人們為可靠的照顧服務付費的意願，也讓小型經營者有機會在無需大量前期投入的情況下建立持續的收入來源。

5. 創建數位產品

創建電子書、模板或可列印文件等數位產品，可以讓你一次創建資產並重複銷售。許多低成本創業推薦名單都強調數位產品，因為它們無需實體庫存、運輸或倉儲，只需要投入設計和行銷的時間。對於那些日常工作中已經需要建立電子表格、課程計劃或設計文件的人來說，這一點尤其具有吸引力。

精心設計的數位產品可以帶來半被動收入，但前提是您必須持續投入精力進行搜尋引擎優化、用戶群拓展以及產品更新，以保持其相關性。

6. 白手起家，開始諮詢工作

以自籌資金開展諮詢業務意味著將你的專業經驗轉化為付費諮詢服務，透過電話或短期專案的方式提供。利用LinkedIn和Calendly等免費工具尋找客戶並安排諮詢，然後再投入資金進行品牌建立。

7. 在交易平台上倒賣商品

在電商平台上倒賣商品是指以低價買入商品，然後以更高的價格賣出。許多線上和線下賺錢指南都將倒賣列為一種切實可行的選擇，因為你可以從自己已有的物品開始，然後將利潤再投資到舊貨店或跳蚤市場淘來的商品上。

8. 開發聯盟行銷網站

建立聯盟行銷網站可以讓您透過推薦產品和連結到零售商來賺取佣金。2026年的副業清單將聯盟行銷描述為一種有吸引力的選擇，因為您可以從免費的網站建立工具或部落格平台開始，並隨著時間的推移逐步擴展內容。

9. 提供虛擬協助

提供虛擬助理服務可以將組織能力轉化為幾乎零成本的遠端業務。一些低成本創業項目清單中重點介紹了虛擬助理，他們可以為忙碌的創始人處理電子郵件、日程安排、研究或基本的記帳工作。

10. 透過部落格或YouTube頻道獲利

部落格或YouTube頻道變現是指將持續更新的內容轉化為廣告收入、贊助或產品銷售。獲利模式概述指出，創作者一旦建立起穩定的受眾群體，就可以透過展示廣告、聯盟連結和品牌合作來賺錢。關鍵在於，雖然成長可能緩慢，但一個強大的常青文章或影片庫可以隨著時間的推移，累積成一個有意義且低成本的業務。

