不再看「有無工作」！勞動部擴大協助青年就業 符合「這門檻」可拿3萬獎勵金

〔記者李靚慧／台北報導〕為了協助更多青年擺脫「工作不穩定、收入偏低」的困境，勞動部宣布修正「青年職得好評計畫」，自115年1月1日起擴大適用對象，就算青年有做兼職、打工，只要薪資偏低，仍可被認定為失業期間，可申請參加政府就業輔導，接受諮詢、穩定就業達標，即可領取3萬元獎勵金。

有工作就不算失業嗎？勞動部觀察發現，許多年輕人雖未長期失業，但是從事低薪的部分工時工作，勞保投保薪資低於最低工資（115 年為2萬9500 元），卻因為「有工作」，此無法申請政府的就業協助，找到條件更佳的工作。勞動部勞動力發展署因此修正「青年職得好評計畫」，自115年1月1日起放寬適用對象，讓長期從事部分工時工作、投保薪資未達最低工資的青年，也能獲得政府支持，助力青年向穩定就業邁進。

勞動部說明，除了年滿15歲至29歲青年，未就學、未就業且失業期間連續達6個月以上者，可參加「青年職得好評計畫」，即使在失業期間曾從事部分工時工作，只要有參加社會保險，且月投保薪資低於勞保最低投保薪資標準（115年為2萬9500元），自115年1月1日起，這段期間也可併入失業時間計算，放寬過去「有工作就不算失業」的限制，可以申請參加計畫。

參加計畫的青年可獲得哪些協助？發展署表示，將由公立就業服務機構提供一對一深度諮詢，並搭配職涯測評工具，協助釐清職涯方向、提升求職能力，並精準媒合合適職缺。青年完成3次以上深度就業諮詢，並於開立介紹卡後90日內尋職就業，從事符合計畫規定的正職工作、連續於同一雇主投保就業保險滿90日，即可領取3萬元尋職就業獎勵金。

此外，這次修正也同步放寬就業單位限制，刪除原本「雇主不得為公營事業」的規定，未來無論是在民營或公營單位工作，只要有投保就業保險，皆可適用尋職就業獎勵機制，讓更多青年能在穩定工作中累積經驗、提升技能，進而增強職場競爭力。

勞動部強調，透過放寬資格與就業選項，希望能協助長期失業或長期處於低薪、兼職狀態的青年，順利轉向穩定就業、累積職場經驗，提升整體競爭力。符合資格且有意參加「青年職得好評計畫」的青年，可至「台灣就業通」網站了解。

