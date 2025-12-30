NISSAN跨界休旅QASHQAI首發亮相 明年第4季登台

「2026台北新車暨新能源車大展」明天起於台北世貿一館盛大舉行，NISSAN本屆車展由兩大重量級車款領銜，包含「ABB Formula E電動方程式錦標賽」第11季賽事冠軍車手賽車NISSAN Formula E GEN3 Evo。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕「2026台北新車暨新能源車大展」明天起於台北世貿一館盛大舉行，NISSAN本屆車展由兩大重量級車款領銜。

包含「ABB Formula E電動方程式錦標賽」第11季賽事冠軍車手賽車NISSAN Formula E GEN3 Evo，以及首度在台亮相、搭載全新第3代e-POWER動力系統的跨界休旅車款NISSAN QASHQAI，預計明年第4季登台搶市。

請繼續往下閱讀...

面對全球汽車產業轉型變革挑戰，裕日車呼應日產「科技的日產」全球戰略，於台灣市場啟動「Re-shaping品牌啟動計畫」，本次NISSAN於2026台北新車暨新能源車大展，一口氣展出包含電驅車款ARIYA、X-TRAIL e-POWER，主力熱銷車款X-TRAIL、SENTRA、KICKS，以及豪華旗艦INFINITI QX60。

本次車展最吸睛的Formula E GEN3 Evo電動賽車，NISSAN Formula E GEN3 Evo具備極致加速性能，0-100km/h加速僅需1.86秒，極速可達322km/h，比起F1賽車更快30%。

NISSAN QASHQAI於本次車展首度在台灣與消費者見面，搭載全新第3代e-POWER動力系統，並採用最新研發5合1模組化動力單元，引擎熱效率達到42%，使平均油耗較前代優化10.7%。

電動馬達最大輸出功率為151kW，支援EV模式與e-Pedal單踏板模式；全車結構透過剛性提升及NVH寧靜工程強化，同時提供充沛駕駛動力及寧靜行駛感受，擁有更加順暢、靜謐的純電駕馭體驗，是一款擁有歐系精準操控與日系精緻工藝的魅力跨界休旅。

NISSAN於車展期間推出限時優惠活動，消費者凡入主現場展售之任一車款即可參加「週週抽NISSAN電驅之旅」，獎項包含日本東京雙人來回機票及2026 Formula E東京站賽程門票活動，價值高達6萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法