OPPO台灣總經理劉金：明年更加深耕經營用戶

OPPO台灣總經理劉金。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕 OPPO台灣今日宣布，OPPO Reno15 系列輕旗艦影像，明年1月2日起，三大電信起陸續登場。OPPO總經理劉金表示，除新機銷售外，新的一年，也會更深耕、經營用戶。

針對記憶體價格上漲恐影響消費性產品，OPPO指出，長期與供應夥伴維持策略合作關係，已因應明年產品節奏提前完成規劃，並與供應夥伴密切協商，確保供貨穩定。

OPPO指出，在距離新品上市仍有一段時間下，OPPO將持續關注市場動態並審慎因應，在成本壓力與用戶權益間取得平衡，期待為用戶帶來符合價格的超值體驗。

OPPO日前在台灣市場首發OPPO Reno15 系列，劉金指出，OPPO在年底迎來最後一款新機Reno15 系列，並由台灣市場首發，展現OPPO對台灣用戶的重視，而Reno15 系列，首度將旗艦級2億鏡頭導入中高階Reno系列，且在OPPO AI中發展出業界獨家的『出圈拼圖』等創意玩法，透過不斷優化每一代產品，要讓每每上市都成為爆款的Reno系列，更貼近年輕族群發揮創造力、展現自我的需求，讓手機不僅是便捷的創作工具，更是潮流精神的實踐。

