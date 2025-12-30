台北車展明登場 TOYOTA霸氣祭現場下訂回饋

台北新車暨新能源車大展明天登場，TOYOTA總代理和泰汽車（2207）祭出車展現場下訂限定回饋，全力衝刺2026年訂單。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕 台北新車暨新能源車大展明天登場，TOYOTA總代理和泰汽車（2207）祭出車展現場下訂限定回饋，全力衝刺2026年訂單。

TOYOTA以「DRIVE INTO THE FUTURE」為主題，特別規劃新能源、Lifestyle、Premium與GAZOO Racing四大主題區，展現TOYOTA多元產品線，包括全新純電精品休旅Urban Cruiser、啟動預接的日本進口RAV4 GR SPORT、RAV4 ADVENTURE與新世代運動跑旅 CROWN SPORT。

TOYOTA並推出台北車展專屬「現場下訂送豪禮」限定活動，入主指定車款贈送SAMSUNG 第2代The Freestyle 微型智慧投影機（原價2萬8900元） 或 Samsonite 20吋可擴充行李箱（原價7500 元）。

於車展現場下訂 SIENNA 與 CROWN CROSSOVER，可再享「王者加冕」3 萬元尊榮配件金；下訂純電車款 bZ4X 與 Urban Cruiser則享專屬「隨插即充」半年充電吃到飽方案。

為了讓民眾能有更多的互動與體驗，民眾只要追蹤TOYOTA社群並於TOYOTA展區打卡上傳，即可獲得車展限量TOYOTA炫彩手提袋。

此外，凡於車展指定網頁（https://www.toyota.com.tw/crmarketing/2025TMS/）留名單即可獲得抽獎資格，大獎包含iPhone17、switch 2、yoxi乘車金1萬元。

