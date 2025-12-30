智崴：全球體驗式娛樂市場 正出現結構性轉變

智崴召開法說會，董事長歐陽志宏表示，沉浸式娛樂新時代來臨，智崴打造多元產品線於全球市場布局。（智崴提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕體感設備領導品牌智崴資訊（5263）今（30）日召開法說會，董事長歐陽志宏表示，全球體驗式娛樂市場正出現結構性轉變，主題娛樂場域不再僅以大型度假型樂園為唯一發展模式，而是逐步走向規模更彈性、可快速落地的沉浸式體驗型態。

歐陽志宏指出，智崴近期獲越南大型主題樂園業主採購5套不同的大型體感設備，展現多元產品線推進單一客戶採用智崴多款設備的實績。業主規劃於2027年於胡志明市近郊區域打造全越南最大的主題樂園，結合主題樂園、商場與飯店的綜合型娛樂開發，為智崴在越南與東南亞市場累積具體實績。

除了亞洲市場外，中東地區亦是智崴持續深耕的重要區域。沙烏地阿拉伯在「Vision 2030」政策推動下，加速推進大型娛樂與觀光建設，市場對高承載量與沉浸式體驗設備需求明顯提升。智崴目前已參與多項中東大型娛樂與主題樂園標案，部分案件進入決標階段，於當地市場的布局逐步深化。

中東地區首座飛行劇院也於本月24日正式開幕。由智崴所打造位於沙烏地阿拉伯首都利雅德的Flying Over Saudi飛行劇院，除了是中東首座飛行劇院，也是全球首座採用8K投影影像系統的飛行劇院。

展望未來，智崴預期明後兩年將於中東、亞洲、北美及南美洲陸續有體感設備與飛行劇院專案開幕，持續以整合式解決方案為基礎，穩健推進全球市場布局。

