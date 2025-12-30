工研院撤銷羅唯仁院士資格有依據了！時間點看這結果

今年九月中旬，甫獲工研院頒授院士榮譽的台積電前資深副總羅唯仁，被台積電提告，檢調也以涉嫌違反「國家安全法」將羅唯仁列為被告偵辦，一旦司法確定罪名，工研院將「於法有據」撤銷羅唯仁的院士資格。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院今表示，對於工研院院士遴選辦法，已於日前增加院士資格停權、復權與撤銷等相關評議機制，這適用於所有院士。今年九月中旬，甫獲工研院頒授院士榮譽的台積電前資深副總羅唯仁，被台積電提告，檢調也以涉嫌違反「國家安全法」將羅唯仁列為被告偵辦，一旦司法確定罪名，工研院將「於法有據」撤銷羅唯仁的院士資格。

工研院設置院士以來，14屆共頒授69位院士榮譽以來，從未遇過院士被提告、被檢調搜索等難堪處境，當初的遴選辦法也未明定院士資格停權、復權與撤銷等相關評議機制。羅唯仁被頒授院士後，10月底卻迅速轉到台積電競爭對手英特爾任職，10月底並遭台積電提告違反營業秘密法、違反競業禁止合約等，並被檢調偵辦中，工研院也被迫增加「羅唯仁條款」在院士遴選辦法中。

現年75歲的羅唯仁，於今年7月底從台積電退休，台積電在提告他時發聲明指出，羅唯仁退休前1年多，轉調「企業策略發展部」資深副總，職責上無須再監督或管理研發部門事務，但羅唯仁仍持續要求研發部門召開會議並提供資料，以了解正在研發中以及未來規劃的先進製程技術。羅唯仁退休前也向公司表明將至學術機構任職，但實際離職後，卻旋即前往英特爾擔任執行副總裁，懷疑高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉公司營業秘密及機密資訊給英特爾，台積電認為有必要採取法律行動（包含違約賠償）。

羅唯仁疑似「帶槍投靠」英特爾，台積電進一步針對民事違約等求償案，對羅唯仁提起聲請定暫時狀態的處分。台灣高檢署智慧財產檢察分署除了以涉嫌違反「國家安全法」，已將羅唯仁列為被告偵辦，並已於11月底前往羅的台北市、竹北的住居所搜索，查扣電腦、隨身碟等。法院也核准扣押羅唯仁的股票、不動產，業界估計總價值至少超過20億元。

