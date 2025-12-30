外送專法疊單機制爭議 調查揭：恐引發近六成消費者減少使用

針對外送專法，Uber Eats今日公布一份針對外送合作夥伴、商家合作夥伴與消費者的三方意見調查結果。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕《外送專法》草案日前完成初審，引發各界關注。Uber Eats今（30）日公布一份針對外送合作夥伴、商家合作夥伴與消費者的三方意見調查結果，呼籲立法討論能更全面納入產業實務與多方聲音，讓制度設計在提供保障之餘，也能貼近市場運作與實際需求。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，平台長期以來支持外送合作夥伴獲得更完善的保障，也樂見台灣推動專法立法；但她強調，外送產業的核心在於「供需平衡」，相關法規若未充分考量外送合作夥伴、商家、消費者以及平台實際運作情況，恐影響產業的永續發展。

為深入了解外送專法立法對於平台消費者、商家合作夥伴與外送合作夥伴各方帶來的潛在影響，Uber Eats近日針對平台消費者、商家合作夥伴與外送合作夥伴進行意見調查，其中，「討論不充足」、「未能充分反映各方意見」成為各方的最主要擔憂。

在消費者端，僅有11.6%認為目前專法討論已充分反映消費者聲音，49.2%持否定態度；在知悉專法內容的合作夥伴中，超過八成（80.1%）商家合作夥伴、以及近半數（47.4%）外送合作夥伴認為，目前社會、政府與媒體的討論，並未真正反映他們的實際意見。

對於專法上路後可能帶來的營運衝擊，商家端深感憂慮，超過七成（71.5%）商家合作夥伴擔心，若因專法導致費用上升、消費者流失，訂單量恐隨之下滑，直接衝擊店家生計；更有高達近九成（87.8%）的商家一致認為，「費用增加」是未來最令人擔憂的變數。消費者端同樣感受到壓力，近五成（47.7%）消費者認為，新規上路後，外送產業規則改變，可能影響既有的生活節奏。

其中，「疊單」機制的調整更成為焦點。Uber Eats指出，現行疊單模式是結合科技創新與市場經驗的成果，有助於提升外送合作夥伴的送單效率、降低消費者負擔，同時為商家帶來更多訂單。

然而，草案中對「訂單」的定義，將影響疊單運作。調查顯示，近六成（59.6%）消費者表示，若專法通過後平台不再有誘因使用疊單機制，導致費用上升或等待時間拉長，將減少使用，甚至不再使用外送平台。

Uber Eats最後強調，平台並不反對規範，反而支持合理且明確的法制環境，早在2023年，即與台灣外送產業權益促進聯盟共同討論《外送專法》的立法框架，也期望能在更為充分的討論與意見基礎上，共同推動外送產業的正向發展。

