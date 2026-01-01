群眾集資4》AI產品迭代加快 消費者「等不及」成新風險

貝殼放大執行長林大涵認為，AI類產品的集資提案需要消費者花時間等待產品到貨，可能會讓消費者轉向電商平台。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕談到2025年最受矚目的新題材，AI產品無疑成為群眾集資的重要亮點。林大涵說，AI類產品具備高度話題性，容易在短時間內聚集訂單與市場關注度，成為首發利器。但此類產品的迭代速度極快，使群眾集資的「等待時間」成為風險。當同類產品迅速湧現、功能不斷更新，若專案無法快速出貨，產品到手時可能已經落後市場。

林大涵提到，對消費者而言，與其承擔等待與不確定性，可能會思考「不如回到保障更高的電商通路」，因此，AI產品若要成功運用群募模式，關鍵不在行銷，而在供應鏈節奏與履約能力。畢竟比起群眾集資提案背後的成本，更棘手的是消費者心態的改變，市場對於預購專案延遲出貨、品質不如預期的容忍度正快速下降，甚至趨近於零。

2025年群眾集資預購式產品提案排行榜。（記者方韋傑製表）

林大涵強調，當消費者可以隨時將群募專案與大型電商比較時，只要價格、交期或退貨機制不具優勢，多花時間等待到貨的理由便不復存在。此外，隨著大型電商正式切入群眾集資通路，平台競爭也進入新階段，具備物流與流量優勢的電商，勢必壓縮傳統集資平台的生存空間，迫使後者的市場定位更加明確，有的平台選擇持續擴張為綜合百貨；有的平台則聚焦文化與社會領域，發展近似「會員制俱樂部」的高黏著社群。

