群眾集資3》文化提案人氣高 社會公益細水長流

貝殼放大執行長林大涵指出，若以贊助人數來看，文化類整體參與人數仍高於產品類，顯示文化群募未必在客單價上與產品類競逐。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕相較於產品類以金額為導向，文化類群眾集資更像是一場「人數的競賽」。貝殼放大執行長林大涵指出，若以贊助人數來看，文化類整體參與人數仍高於產品類，顯示文化群募未必在客單價上與產品類競逐，但在社群動員與參與度上仍具支撐力。部分日曆產品也透過精緻化設計與內容深化，將單價從過往的五、六百元推升至千元以上，重新定義收藏與文化價值。

林大涵解析2025年文化類群眾集資提案榜單，如《國家地理》等傳統知識型IP品牌，開始更積極透過群眾集資發行單一產品；相對之下，過去由YouTuber發起的專案金額與影響力則有所下滑。這樣的轉變，某種程度也代表文化群募正在重新聚焦「品牌敘事」，也就是「誰能提供長期可信的內容價值，誰就更有機會在景氣循環中維持穩定動能。」

2025年群眾集資社會公益提案排行榜。（記者方韋傑製表）

此外，社會公益類的群眾集資提案，在2025年的則更加著重於細水長流，林大涵指出，以挖貝而言，運作方向上更重視細緻地回應公益領域長期面臨的信任與資源困境，讓企業或政府支持專案的行銷費用，使群眾捐款能更集中投入公益服務本身，再藉由專業團隊協助建立定期定額與長期募款機制，如同先鑿一口井，再讓活水源源不絕。

同時，林大涵認為2025年社會公益提案榜單的前段班多與「空間建構」有關，例如共生家園、救援基地、照護場域等。空間的優勢在於需求具象、成果可視，能讓捐款者清楚想像資源如何被使用，也更容易從一次性捐助轉為長期參與。公益群募因此不只是募款，而是在經營一個持續運作的社群。

2025年群眾集資文化類提案排行榜。（記者方韋傑製表）

