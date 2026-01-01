群眾集資2》大型品牌廠「短期首發戰」 平均單價突破1萬元

對於品牌而言，群眾集資更像是一場「首發戰」，在短時間內集中行銷資源，換取第一波聲量與訂單。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕在2025年的產品類群眾集資提案當中，商業樣貌已明顯向電商靠攏，根據貝殼放大執行長林大涵觀察，除了大約七成產值來自於預購型提案，當中的絕大多數更是由大型品牌商或通路代理商所主導，榜單前段幾乎被預購案壟斷，群眾集資與電商通路的界線日益模糊。

這樣的轉變，也直接反映在客單價結構上，相較2024年的產品類平均客單價約8000元，2025年已拉升至 1.2萬元以上，萬元級商品成為常態，主力集中在3C科技與高階家電。對品牌而言，群眾集資更像是一場「首發戰」，在短時間內集中行銷資源，換取第一波聲量與訂單，達成曝光與測水溫的目的後，銷售重心便轉回自有官網或大型電商通路。

然而，這樣的模式也逐漸碰到天花板，林大涵分析，最近兩年以來，單一專案的最高集資金額並未再突破1億元的規模，背後關鍵在於成本結構。平台手續費通常高於品牌所自建的通路，使品牌在規模放大後更精算「留在平台的銷售比例」。因此，「打一場就走」成為愈來愈常見的策略。

2025年群眾集資產品類提案排行榜。（記者方韋傑製表）

為了避免淪為一次性首發工具，群眾集資平台也開始調整定位，推出「再登場」等長期銷售機制，試圖將自己從「唯一通路」轉為「長賣通路之一」。林大涵認為，這場轉型的核心，不只是留住商品，而是把短期交易關係拉回長期合作。

