群眾集資1》電商新戰場 預購產品貢獻7成產值

台灣群眾集資市場在2025年已正式告別戲劇性的暴衝期，進入年產值約50億至60億元的「常態化」階段。（本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣群眾集資市場在2025年已正式告別戲劇性的暴衝期，進入年產值約50億至60億元的「常態化」階段。根據貝殼放大執行長林大涵觀察，有別於以往，群眾集資已從提案者的「夢想實現地」逐漸轉化為高度工具化的銷售通路，可說是另類的「大型百貨公司」，成為「預購式電商」為核心的新產品首發戰場。

林大涵表示，2025年群眾集資市場當中，高達七成產值來自於「預購式電商」行銷，與以往「產品類」、「文化類」、「社會公益類」等三大領域提案所主導的市場路線有所不同。因此，群眾集資的角色也隨之轉變，成為品牌、創作者與公益團體測試市場、累積聲量、建立社群關係的工具。

請繼續往下閱讀...

2025年群眾集資市場當中，三大平台的產品、社會公益、文化出版類提案分別位居前三名。（記者方韋傑製表）

林大涵指出，2025年台灣群眾集資整體市場規模約落在50億至60億元之間，與2024年約略相當，成長速度趨緩，但平台之間的分工與定位卻愈來愈清晰，部分平台持續朝「綜合百貨」的市場定位擴張，也有業者選擇在文化、社會與公益領域深耕，試圖透過社群黏著度開拓商業模式版圖，而非以提案金額取勝。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法