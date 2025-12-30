全支付搖一搖 1月3日起可搭台北捷運和公車了

全支付今天宣布2026年1月3日起正式進軍台北捷運、雙北公車等大眾交通場域，全支付 APP的會員，皆可「搖一搖」使用「乘車碼」功能搭乘台北捷運與雙北公車。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全支付今天宣布2026年1月3日起正式進軍台北捷運、雙北公車等大眾交通場域，全支付 APP的會員，皆可「搖一搖」使用「乘車碼」功能搭乘台北捷運與雙北公車。

全支付表示，本服務採「全支付帳戶」進行付款，會員可直接透過「連結銀行帳戶」線上儲值，或可至全台全聯/大全聯門市進行「現金儲值」。

請繼續往下閱讀...

為了提供更直覺的操作體驗，全支付進行了介面大幅優化，即日起將APP更新至最新版本，「乘車碼」功能將醒目顯示於首頁中部的工具列，方便快速點選。

此外，在分秒必爭的通勤時刻為縮短開啟路徑、簡化操作流程與優化使用者體驗，用戶可在解鎖手機並開啟APP後，直接「搖一搖」手機。

乘車碼便會立即浮現，趣味又方便，也將大幅減少旅客滯留閘門的時間，讓無現金支付的便利性真正落實於高頻次的通勤場景中。

為歡慶全支付「乘車碼」功能全新上線，全支付推出通勤加碼優惠，自2026年1月3日～ 3月 31日，用戶免登錄、掃碼成功付款即可享最高50%全點回饋，讓日常通勤流程更加輕鬆順暢。

活動期間內，民眾搭乘「台北捷運」使用全支付乘車碼，單筆不限金額即享20%全點回饋，每月最高可享80全點，搭乘「雙北公車」則可享50%全點回饋，每月最高可達96全點。

透過乘車碼整合交通支付服務，讓民眾僅需透過手機即可完成搭車付款，無須攜帶實體卡片，期望為通勤族帶來更直覺、有效率的日常通勤體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法