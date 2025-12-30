為何台灣如此重要 彭博解析川普對台海的收放對策

對美國和日本而言，台灣是其遏制中國、保障貿易路線的一系列群島中至關重要的堡壘。擁有2350萬人口的台灣也是亞洲最具活力的民主政體之一。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博新聞報導，台灣富裕、民主，且地理位置優越，位於中國沿海，長期以來一直是美中最棘手的問題。美國曾幫助台灣武裝，並在拜登總統任內明確表示，一旦台灣遭到入侵，美國將捍衛台灣的民主政體。在川普的領導下，奉行的外交政策以交易為導向，常常令盟友摸不透美國的立場。

川普最近表示，習近平明白如果解放軍試圖入侵台灣將會發生什麼，這番言論可能讓台北方面鬆了一口氣。 12月中旬，美國政府批准了價值高達110億美元的對台軍售計劃，引發了中國的強烈不滿。川普政府批准的這筆對台軍售計劃，將是美國有史以來對台規模最大的武器銷售之一。北京方面表示，這筆軍售增加了中美衝突的可能性。不到兩週後，中國就在台灣週邊地區舉行了大規模軍事演習，以示武力示威。

請繼續往下閱讀...

為什麼台灣如此重要？對美國和日本而言，台灣是其遏制中國、保障貿易路線的一系列群島中至關重要的堡壘。在美國的保護下，台灣蓬勃發展，成為半導體和其他高科技產品的重要供應地。如今，這個擁有2350萬人口的島嶼也是亞洲最具活力的民主政體之一，這有力地反駁中國共產黨關於西方政治體制與中國文化不相容的論調。

民調顯示，支持台灣獨立的民眾比例持續上升，而這正是最有可能引發中國對台灣採取軍事行動的因素。根據2025年6月的一項調查，約四分之一的台灣民眾支持立即或最終獨立，而支持與中國統一的民眾不足7%。

從1949年到1980年代末，中國和台灣的關係以軍事敵對、有限的接觸，以及雙方統治當局各自宣稱自己是中國唯一合法政府為特徵。在隨後的幾十年裡，敵對狀態開始讓位給謹慎的接觸，貿易和投資也隨之發展。雙方關係時而緊張，時而緩和。

2016年蔡英文當選台灣總統，顛覆了北京先前深化與台灣經濟和社會聯繫的努力。蔡英文領導的民進黨拒絕承認台灣是中國的一部分，並尋求加強與美國的關係以減少對中國的依賴。北京對選舉結果的回應是切斷與台灣的溝通管道，限制台灣與中國之間的人員往來，重啟拉攏支持台灣的國家的行動，並施壓跨國公司修改政策，不再將台灣視為一個國家。

2024年5月，蔡英文卸任，賴清德接任。賴清德曾自稱是台灣獨立的政治工作者，儘管他後來有所緩和。賴清德誓言將繼續與美國和其他民主國家合作，以維護現狀。他也表示，將勇敢應對來自中國的挑戰。

北京對賴清德的深切不信任導致中國對台灣施加了前所未有的壓力。在賴清德執政的第一年，中國在台灣週邊地區進行了三次大規模軍事演習，創下了台灣歷任總統任期內演習次數的最高紀錄。中國也大幅增加了越過台灣海峽中線的軍事行動。賴清德執政第一年，此類越線行動的日均次數比前一年增加了一倍以上。

美國政府批准價值高達110億美元的對台軍售計劃，中國就在台灣週邊地區舉行大規模軍事演習，以示武力示威。台灣也積極防禦演練。（歐新社）

2024年10月中旬，台灣方面報告稱，中國派出創紀錄的111架戰機越過美國劃定的海峽邊界，將兩岸分隔開來。同時，北京在台灣島周圍舉行了大規模軍事演習。

北京官員在與美國同行會晤時堅稱，台灣海峽不屬於國際水域，這加劇人們對北京可能採取更強硬措施阻止美國海軍在該水域航行的擔憂。中國也制裁了一位支持台北的美國前國會議員，並對與台灣有聯繫或在台灣有投資的美國國防企業實施了象徵性制裁。

在川普的第一任總統任期內，他主導美台關係的顯著擴張，包括價值186.5億美元的武器交易，並批准了30年來首次向台灣出售美國戰鬥機，還簽署了允許美國高級官員訪問台灣的法案。

拜登政府隨後基本上維持了美台關係的這種轉變。拜登甚至多次表示，如果中國入侵台灣，美國將保衛台灣，這與美國傳統的「戰略模糊」政策截然不同。傳統的戰略模糊旨在透過對美國意圖保持模糊來威懾中國。

川普第二個總統任期開始以來，對美國保衛台灣的承諾表示質疑。 2月27日，當被記者問到他的政府政策是否旨在阻止中國武力奪取台灣時，他拒絕表態。在競選期間，他還暗示台灣「應該為我們的國防付費」。

7月，賴清德在川普政府拒絕批准其在紐約停留的請求後，似乎取消了對拉丁美洲盟友的海外訪問，這進一步引發了人們對台美關係強度的懷疑。川普宣布對美國進口台灣商品加徵20%的對等關稅，這對台灣及其領導人賴清德來說無疑是又一次打擊，因為日本和韓國等地區競爭對手受到的稅率較低。

此外，美國正在進行的關於某些進口商品是否威脅國家安全的貿易調查，其結果也可能影響台灣至關重要的技術出口，而這些技術出口迄今為止基本上不受對等關稅的影響。

一位知情人士透露，由於台灣及其在美國的支持者擔憂川普政府為了與中國加強接觸而犧牲台灣利益，北京在9月要求美國政府正式「反對」台灣獨立。這項措辭比前政府「美國官員不支持」台灣尋求正式獨立的聲明更為強硬。如果北京做出這樣的讓步，將標誌著其在外交上取得重大勝利，並有助於其在國際舞台上孤立台灣。

川普在台灣問題上的立場一直讓世界捉摸不透。在11月2日接受哥倫比亞廣播公司《60分鐘》節目採訪時，川普表示，如果解放軍試圖入侵台灣，習近平「明白會發生什麼事」。川普還補充說，習近平和其他中國官員告訴他，在他擔任總統期間，他們永遠不會對台灣採取行動，「因為他們知道後果」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法