打卡系統藏中國主機板恐釀資安風險 經部回應了

〔記者廖家寧／台北報導〕鏡週刊今日報導「中製系統侵官署／PAPAGO臉部辨識竟用中國主機板，揭官署打卡系統藏國安漏洞」。對此，經濟部商業署今日表示，該人臉辨識差勤系統是商業署內部同仁使用，與經濟部差勤系統各自獨立，且目前仍在測試階段，尚未驗收。為審慎起見，在相關查證作業完成前，商業署採取預防性措施，暫緩啟用人臉辨識功能，以確保資訊安全及管理無虞。

商業署說明，為落實政府法規及國家安全，人臉辨識系統之招標文件已明確規定，不允許中國廠商、第三地含中資成分之廠商，或在台的中資廠商參與投標，另就分包廠商及硬體設備零組件來源亦明定不得為中國製造。

商業署表示，機關全程均依招標文件及政府採購法相關規定辦理，廠商亦須依契約規定提供相關來源及合規證明文件，如果經查證確認廠商有違反政府相關規範或契約約定情事，將辦理解約，並依約處以罰款，如果廠商有提供不實證明情形，將追究其法律責任。

針對媒體所提及疑似使用中製主機板的爭點，商業署表示，已在第一時間要求廠商提出完整設備來源、規格及相關證明文件，並同步啟動查證作業，後續將依查證結果，依法、依約妥適處理，確保政府資訊環境及國家資通安全。商業署強調，將持續秉持審慎、負責態度，嚴格落實政府採購及資通安全相關規範，以維護公務體系運作安全與社會大眾信賴。

