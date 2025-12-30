東生華癌液準NGS基因檢測 帶動其精準醫療業績今年成長3成

東生華精準醫療獲SNQ與LDTs雙重認證，業績年增三成。圖為東生華總經理楊思源。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕東生華製藥（8432）「癌液準-100液態切片（體液）」是台灣首例針對癌症患者胸水、腹水及腦脊髓液等體液進行NGS基因檢測，已於去年通過衛生福利部LDTs核准。帶動今年東生華精準醫療整體業績成長達30%，使用者數量更顯著成長37%。

東生華表示，該檢測可在平均7至8個日曆天內出具報告，大幅縮短了臨床決策時間。癌液準-100液態切片（體液）』的核心技術，在於解決晚期癌症患者檢體難取的臨床痛點。在Molecular Diagnosis & Therapy臨床研究證實，其在胸水樣本中對致癌突變的整體偵測率高達92.3%，顯著優於傳統標準檢測（51.3%）。

請繼續往下閱讀...

最新ESMO Open研究也進一步證實，對於產生抗藥性且難以取得組織切片的肺癌患者，利用癌液準檢測能有效克服採樣限制。研究指出，此技術成功捕捉了傳統檢測未能發現的突變，將基因突變檢出率由73.7% 提升至85.3%，提供患者一個與組織檢測效力相當、準確度極高且更低侵入性的精準醫療選擇。

東生華總經理楊思源表示，公司精準醫療業務的雙位數成長，證明了市場對於高品質檢測服務的強烈需求。展望未來，公司將持續深耕癌症精準診斷領域，致力於引進並開發更多創新檢測技術，協助臨床醫師制定更精確的治療策略，落實以病患為中心的醫療照護。

東生華「癌液準-100液態切片（體液）」（AlphaLiquid-100）此次通過2025 SNQ國家品質標章－醫療週邊服務與產品類/精準檢測組的認證，獲得國家級品質的最高肯定。在SNQ與LDTs雙重認證，確立東生華在精準醫療檢測領域的品質標竿與市場領導地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法