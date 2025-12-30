年薪至少160萬元！2026年將更搶手、真正高薪的「15種工作」曝光

《FinanceBuzz》整理了2026年15個高薪熱門職業。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕正在尋找一份薪水不錯、又具備長期需求的職涯選項嗎？美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，據美國勞工統計局（BLS）的數據，有15種工作不僅薪資優厚，未來十年還有高於平均的成長空間。以下列出的職業，皆根據BLS針對2024至2034年的就業展望，顯示出穩健的成長潛力，無論是遠端工作或需要實際動手操作，這些高需求職位都兼具不錯的薪資與長期安全性，2026年變得搶手。

1.主廚與餐飲主管：年薪中位數6萬990美元（約新台幣191萬元），主廚與餐飲主管負責餐廳、飯店或機構廚房的餐點製作與整體運作。工作節奏快，且經常需要長時間工時。該職業的就業人數預計成長7%，每年約新增2萬4400個職缺，通常需要高中學歷與實務經驗，有些人會就讀廚藝學校。

2.安全與火災警報系統安裝技師：年薪中位數5萬9300美元（約新台幣186萬元），負責住宅與商業建築的安全系統與火災警報設備安裝、維修與保養。就業人數預計成長10%，未來數年將新增約8900個工作機會。

3.機械門維修技師：年薪中位數5萬1050美元（約新台幣160萬元），主要安裝與維修自動門、液壓門與車庫門等設備。該產業預計至2034年成長11%，新增約3200個職缺。

43.電力線路技術人員：年薪中位數9萬2560美元（約新台幣290萬元），負責高壓輸電系統與住宅電力線路的維修與維護，屬於高風險、體力負荷重的工作，但報酬相對優渥。就業預計成長7%，至2034年前每年約有1萬700個職缺。

5.商業潛水員：年薪中位數6萬1130美元（約新台幣191萬元），在水下進行設備與結構的檢查、修復或安裝工作。該職業在2024年約有4200人，預計至2034年成長9%，新增約400個職缺。

6.航空電子技術員：年薪中位數8萬1390美元（約新台幣255萬元），負責飛機導航與通訊系統的安裝與維修。整體航空維修相關職業就業預計成長5%，未來十年每年約新增1萬3100個職缺。

7.娛樂與休閒產業經理人：年薪中位數7萬7180美元（約新台幣242萬元），負責管理娛樂場館、休閒設施或郵輪等營運事務。就業預計成長8%，至2034年將新增約3300個職缺，部分職位要求學位，但多數重視實務經驗與營運管理能力。

8.個人理財顧問：年薪中位數10萬2140美元（約新台幣320萬元），協助客戶進行投資配置、退休規劃與財務管理。就業預計成長10%，每年約新增2萬4100個職缺，通常需要學士學位並取得相關金融證照，專業認證可進一步提升競爭力。

9.資料庫架構師：年薪中位數12萬3100美元（約新台幣385萬元），負責設計與管理企業資料系統，確保資訊安全、有效整合與運用。雖然整體成長率約4%，但需求穩定，至2034年前每年仍有約7800個職缺，多需資訊科技相關學士學位。

10.電腦硬體工程師：年薪中位數15萬5020美元（約新台幣485萬元），設計與測試處理器、記憶體、電路板、路由器與顯示卡等硬體元件。就業預計成長7%，每年約新增4700個職缺，通常需通過認證的工程相關學士學位。

11.社會與社區服務經理人：年薪中位數7萬8240美元（約新台幣245萬元），負責監督社區福利、健康與社會支持計畫的運作。就業預計成長6%，每年約新增1萬8600個職缺，通常需要學士學位並具備相關實務經驗。

12.食品科學家：年薪中位數7萬8770美元（約新台幣247萬元），研究提升食品安全、風味、營養價值與生產效率的方法。就業預計成長6%，每年約新增3100個職缺，多數職位至少需要學士學位，部分偏好研究所學歷。

13.網頁設計師：年薪中位數9萬5380美元（約新台幣299萬元），負責網站與數位介面的設計與維護。就業預計成長7%，每年約新增1萬4500個職缺，學歷門檻彈性大，即使AI普及，人類設計師仍負責確保使用者體驗與可用性。

14.化學家：年薪中位數8萬6620美元（約新台幣271萬元），研究化學性質以開發新材料與新產品。就業預計成長5%，每年超過7000個職缺，多數職位至少需要學士學位，研究所學歷更具優勢。

15.太陽能光電系統安裝技師：年薪中位數5萬1860美元（約新台幣162萬元），負責太陽能板系統的安裝與維護。就業成長率高達42%，為成長最快的職業之一，雖然官方薪資中位數不高，但高薪族群年薪可達5萬5000至7萬2500美元（約新台幣172萬至227萬元）。

