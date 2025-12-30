人民幣升破7！新台幣不畏軍演連6紅 收31.428元

新台幣兌美元匯率盤中一度升破31.4元，最高見到31.36元，尾盤央行稍微調節，最後收在31.428元、升值2.2分，成交量僅10.43億美元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管中國發動「正義使命」圍台軍演，不過台北股匯反應冷淡，台股在昨日創下新高後，今日雖隨美股收黑拉回修正，但外資持續買超力挺，新台幣兌美元匯率盤中一度升破31.4元，最高見到31.36元，尾盤央行稍微調節，最後收在31.428元、升值2.2分，成交量僅10.43億美元。

台股今日下跌103.76點，收在28707.13點，三大法人合計買超26.79億元。其中，外資仍然站在買方，買超44.72億元。

新台幣匯價則是以31.344元開出，早盤交易清淡，大致在31.4元附近徘徊，午後隨外資熱錢匯入，一度升破31.36元，勁揚近1角，尾盤央行再拉回至31.4元價位作收。

外匯交易員指出，在外資持續買超、加上出口商年底有新台幣需求下，匯價維持緩升走勢，明日封關有望收在31.3元至31.5間，全年升值逾1.3角，結束2022年以來連續3年走貶的情況。

主要亞幣除韓元重挫0.96%之外，其餘亞幣多走升。根據央行統計，截至下午4點，美元指數小跌0.01%、日圓升值0.06%、台幣升值0.07%、新幣升值0.09%，而人民幣單日勁揚0.27%，成為最強亞幣。

人民幣近日走勢強勢，儘管中國官方試圖抑制人民幣升勢，不過今日在岸價或離岸價仍然再度升破7兑1美元大關，雙雙創下逾一年新高。

