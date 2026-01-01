電纜新5雄》大亞本益比名列前茅 大東電布局AI資料中心

〔記者林菁樺／台北報導〕大東電業預計1月中下旬興櫃轉上市，過去兩年在台電特高壓電纜標案中表現亮眼、是得標王。不過，隨著太平洋電線電纜（太電）躋身第五家345KV超高壓電纜供應商，超高壓電纜形成「新5雄」競逐，大東電也加速布局AI資料中心用線，力拚第二成長曲線。

本土法人報告指出，台電近兩年釋出電纜相關標案金額高達1356億元，且多集中於161KV、345KV等特高壓以上等級。在原先特高壓電纜四雄中，以大東表現最為突出，累計取得14案、標案金額達154億元，居同業之冠。從訂單結構來看，大東特高壓以上電纜訂單占比已超過8成，訂單能見度更一路延伸至2034年。法人預估，大東出貨高峰將落在2027年至2028年間，且在手訂單中，高毛利的特高壓電纜未來仍可維持約6至7成比重。

法人進一步比較目前可參與台電345KV電纜廠商包括大亞、華榮、合機，以毛利率來看，大東、合機都在18.7%，優於同業平均值15.5%。但本益比則是除掌握345KV資格外，切入太陽能、儲能領域，由多角化經營的大亞名列前茅。至於大東主要專注在本業電纜，第二成長曲線則聚焦在AI資料中心崛起的算力市場。

大東電董事長林志明認為，AI用電申請不是沒有電力，而是卡在傳輸問題，當電網沒有完全建置完成，電力輸送就會成為很大瓶頸，他分析，AI資料中心可能也會採取類似現在台電直供科學園區「專線的性質」，資料中心所需的用線等級會搭配161KV，台電一定會事先規劃外線工程，否則光有電也無法供應，電網建置要配合。

林志明也提到，AI時代算力等於電力也等於國力，大東電也開發充電樁、儲能電纜、AI資料中心用線等新產品，其中，AI資料中心用線已通過認證，盼明年可開始貢獻營收，另外大東電也將隨半導體大廠供應鏈赴海外設廠，供應海外廠廠內線纜，正在取得相關認證中。

