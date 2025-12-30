斷開中國稀土鎖喉！日本南鳥島深海挖泥 挑戰全球供應鏈霸權

日本為擺脫中國對稀土的壟斷，將於南鳥島周邊海域進行全球首創的深海稀土泥開採試驗。圖為日本最東端的南鳥島衛星空拍畫面。（翻攝自Google Earth）

〔編譯陳成良／綜合報導〕稀土是製造電動車電池、晶片及戰機的關鍵原料，長期以來由中國掌握全球3分之2產量，並屢次成為北京外交報復的武器。為擺脫對中國的依賴，日本政府宣佈將於2026年2月在東京外海的南鳥島啟動全球首例的深海稀土開採試驗。這項計畫若成功，將有望重塑全球關鍵礦產供應鏈，但也引來中國軍艦的騷擾與威嚇。

全球首創 6000公尺深海吸泥煉金

據《新聞週刊》29日報導，這項備受矚目的試採行動預計於明年1月11日至2月14日進行。日本將派遣專用採礦船前往位於東京東南方約1900公里的南鳥島海域，挑戰從水深6000公尺的海底，每日提取350公噸含有高濃度稀土的泥漿。

日本內閣府綜合海洋政策推進事務局長石井正一指出，開採出的稀土泥將先在南鳥島進行海水分離處理，再運往日本本土進行精煉。這是全球首次嘗試從深海泥漿中分離並精煉稀土元素的可行性測試。自2018年以來，日本政府已為此投入約400億日圓（約新台幣83.2億元）。

日本積極開發自有資源的舉動，顯然觸動了北京的神經。石井正一透露，今年6月當日本研究船在該海域進行調查時，曾發現中國海軍艦艇進入南鳥島鄰近水域。他直言：「儘管我們的活動僅限於專屬經濟區（EEZ）內的海底資源調查，卻仍遭到如此威嚇行為，我們感到強烈的危機感。」

中國今年稍早曾限制稀土出口，以報復美國總統川普提高關稅，再次證明北京將資源武器化的意圖。日本首相高市早苗強調，強化包括稀土在內的供應鏈韌性是「當務之急」。

美日聯手 拚2027年商業量產

若此次試驗成功，日本計畫最快於2027年2月展開全面商業開採。此外，高市早苗與川普在今年10月的峰會中已達成協議，美日將在關鍵礦產的開採、儲備與投資上深化合作。不過報導也提醒，這項進展預計將是漸進的，可能仍需數年時間，才能顯著改變全球供應鏈並動搖中國的主導地位。

