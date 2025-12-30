北京逼迫晶片製造商使用50％國產貨 路透曝最終目標

三位知情人士透露，中國要求晶片製造商在新增產能時至少使用50%的國產設備。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，三位知情人士透露，中國要求晶片製造商在新增產能時至少使用50%的國產設備，北京方面正努力建立自給自足的半導體供應鏈。一位消息人士告訴路透：北京當局更希望這個比例遠高於50%。他們的最終目標是讓這些工廠100%使用國產設備。

雖然該規定沒有公開文件，但近幾個月來，尋求國家批准建造或擴建工廠的晶片製造商被有關部門告知，他們必須透過採購招標證明至少一半的設備是中國製造。

這項授權是北京為擺脫對外國技術的依賴而採取的最重要措施之一。此前，美國在2023年收緊了技術出口限制，禁止向中國出售先進的人工智慧晶片和半導體設備，此後，北京的這項舉措加速推進。

雖然美國出口限制阻礙了一些最先進工具的銷售，但50%的規則正促使中國製造商即使在美國、日本、韓國和歐洲的外國設備仍然可用的領域，也選擇國內供應商。

知情人士透露，申請若未達門檻通常會被駁回，但相關部門會根據供應限制情況酌情放寬要求。對於國產設備尚未完全投入使用的高階晶片生產線，要求則會有所放寬。

中國工業和資訊技術部未回應置評請求。消息人士不願透露姓名，因為該措施尚未公開。

中國國家主席習近平一直呼籲舉全國之力，建立完全自給自足的國內半導體供應鏈，這項努力正遍及整個供應鏈。

根據公開的採購數據顯示，今年國營企業訂購國產曝光機及零件的訂單量創下歷史新高，達到421筆，總價值約8.5億元人民幣，顯示對本土研發技術的需求激增。

為了支持本地晶片供應鏈，北京也透過「大基金」向半導體產業投入了數千億元人民幣，該基金於2024年設立了第三期，資本額為3440億元人民幣。

