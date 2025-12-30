日相高市早苗搬入「鬧鬼」官邸 有睡眠問題？

這張攝於2025年12月18日的照片是日本首相高市早苗住進的東京官邸。據說此處居住著一個世紀前日本士兵的亡靈。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕法新社報導，日本首相高市早苗搬進首相官邸後，可能會有睡眠問題，因為據說那裡居住著一個世紀前日本士兵的鬼魂。

高市早苗在就職兩個多月後，於週一搬進了位於東京市中心毗鄰其辦公室的磚石豪宅。在12月初發生大地震後，高市早苗已先住在這個官邸，她因花了35分鐘才到達辦公室，而受到了批評。

64歲的高市以「工作、工作、工作、工作、工作」的口號上台，並表示自上任以來，她忙得每晚睡不了超過兩到四個小時。

法新社報導，在1930年代，官邸曾發生過兩次未遂政變，包括首相在內的幾名高級官員被年輕的軍官暗殺。除了至少有一個彈孔外，有些人認為，從那時起，那些罹難者的鬼魂就一直在走廊上遊蕩。

高市的前任石破茂也曾居住在這棟於2005年翻新的住宅中，他說他並不害怕鬼魂。在他之前，岸田文雄說他沒有看到任何幻影，而且睡得很安穩。前首相安倍晉三則住在別處。

