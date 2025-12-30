英業達連發重大訊息 砸145億元強化台泰墨佈局

英業達今日通過多項投資案，配合伺服器與相關業務成長需求，將同步於台灣、泰國與墨西哥擴大製造布局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）今日通過多項投資案，配合伺服器與相關業務成長需求，將同步於台灣、泰國與墨西哥擴大製造布局，總投入金額約145.65億元，支應購買生產設備、不動產與廠務工程，顯示集團持續強化全球產能配置，以因應客戶需求與供應鏈調整趨勢。

英業達指出，董事會已核准於台灣購置相關生產設備及廠務工程，投資金額約1.0445億美元（約新台幣32.75億元），主要用於支應業務擴展需要。相關投資將依訂單條件分期付款，並透過既有產線升級與設備擴充，強化核心製造能量，提升整體生產效率與產品組合彈性。

除了加碼投資台灣之外，英業達亦同步推進海外產能布局，董事會通過子公司 Inventec Electronics （Thailand） Co., Ltd. 於泰國北欖府 Bhakasa Industrial 工業區購置土地，總面積約5.03萬平方公尺，交易金額約泰銖3.96億元（約新台幣3.94億元），並另外斥資1.245億美元（約新台幣39.04億元）購買生產設備及支付廠務工程。公司表示，泰國新基地將作為東南亞重要伺服器與筆電的製造據點，有助分散生產風險，並提升區域供應彈性。

在北美布局方面，英業達董事會亦通過子公司 IEC Technologies, S. de R.L. de C.V. 於墨西哥華雷斯市（Ciudad Juárez）購置不動產及擴充設備。其中，土地面積約26.88萬平方公尺、廠房面積約3.58萬平方公尺，合計不動產投資金額約5353萬美元（約新台幣16.78億元），另投入1.6945億美元（約新台幣53.14億元）從事生產設備與廠務工程。公司指出，墨西哥投資將有助強化北美車用電子與伺服器生產與交付能力，回應當地市場與客戶需求。

