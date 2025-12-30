7-ELEVEN逾130款新春福袋曝光 豪抽3台Tesla、黃金與精品包

搶攻春節福袋挖寶商機，7-ELEVEN2026年第一波開春福袋逾130款，攜手10大話題肖像以及10大生活精品品牌，全台共推出限量32.3萬個高價值感開運實用用品組合。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻春節福袋挖寶商機，7-ELEVEN2026年第一波開春福袋逾130款，攜手10大話題肖像以及10大生活精品品牌，全台共推出限量32.3萬個高價值感開運實用用品組合。

實體門市福袋與線上福袋除了可以有機會可以抽中特斯拉、黃金與精品包外，買福袋集點還可再抽2026國際棒球賽事門票，1人中獎2人同行。

另有歡樂包可以抽出專屬獎項，搭配全店限時優惠還能享有折扣優惠，獎項總價值破千萬元，2026年1月7日起於線上線下一起開搶，預計可帶動整體業績成長逾2成。

7-ELEVEN表示，今年實體門市福袋集結DINOTAENG、貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊等8大肖像。

推出從499、799、899、999、1,499、1,699、1,999元等7種價格帶，逾百款獨家開發多元組合可依照喜愛組合自由選購，商品皆可挑款，最高購買1999元以上的福袋一次可獲得6次抽獎機會，增加抱走大獎的機率。

此次商品種類包含燈芯絨拼接拖特包、不鏽鋼可瀝水泡麵碗、大頭造型手提袋、可微波不鏽鋼餐盒、肩背包、3WAY包、立體公仔造型冰壩杯、頸枕毯等。

其中高價值感福袋除了每年皆搶翻的「石墨稀被」外，999元以上福袋今年更是增加許多全新結構，包含出遊、採買可隨身帶著走的大容量「56L滑輪拖車購物袋+立體公仔造型冰壩杯」、居家療癒必備「37L摺疊收納櫃+頸枕毯」。

實用再升級「義大利Giaretti 珈樂堤6L微電腦液晶螢幕氣炸鍋」，還有大容量的「義大利Giaretti珈樂堤 20L機械式微波爐」。

初次登場的1,999元福袋更因應多變天氣型態開發了多功能「日本Bmxmao冷暖四用霧化扇」兼具加濕與淨化空氣功能，行李箱也再度推出28吋的「TRAVLER'S CHOICE28吋時尚寬把行李箱」與「TRAVLER'S CHOICE28吋上掀款行李箱」等迎合趨勢的超實用款式。

此次也有推出蠟筆小新、哆啦A夢兩大經典IP角色為主的「歡樂包」商品組合，同樣有499元起至1,999元等7種價格帶的各種商品組合，購買哆啦A夢系列歡樂包有機會抽中哆啦A夢黃金墜飾；蠟筆小新歡樂包則是大方送出10名2萬點OPENPOINT點數，合計總價20萬元。

OPENPOINT APP今年則攜手包含野獸國、線條小狗、ACER、MEYER美亞鍋具、愛麗飛、貝高福、KANGOL、NCAA、HSC、訊想科技等10大知名品牌推出潮流配件、鍋具、3C、收藏公仔等精品福袋組合，同樣可以挑款搶購、CP值破表，OPENPOINT APP準時1月7日11:00線上開賣。

