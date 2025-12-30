中國經濟疲軟烘培業陷寒冬 2025年麵包店關了近9萬家

2025年全中國烘焙業者頻傳關店、停止營運消息，有近9萬家麵包店關閉。圖為2025年10月22日宣告進入破產清算程序的「浮力森林」。（擷取自「浮力森林」微信公眾號）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於中國經濟持續疲軟，消費者勒緊荷包，大量餐飲業者關店倒閉，如今又傳出連麵包店也難敵景氣寒冬，包括「多樂之日」、bread618、「麵包新語」等許多曾在中國紅極一時的烘焙巨頭，紛紛陷入關店、縮小營運規模的困境。2025年，全中國烘焙業者更頻傳關店、停止營運消息，有近9萬家麵包店關閉，烘焙門市的平均存活時間僅32個月。

中國網媒《藍鯨新聞》報導，12月27日，台灣老牌烘焙連鎖85°C在濟南的最後1家門市濟南臥龍路門市宣告關店，2個月前的10月31日，北京最後1家85°C門市也關店了。

85°C是台灣連鎖咖啡與烘焙品牌，主營麵包、飲品及蛋糕業務，最多時曾在中國80多個城市擁有約560家門市。但自2023年下半年起在中國的業務開始出現虧損，2024年虧損持續擴大，2025年上半年的虧損已約達4600萬元人民幣（下同，新台幣2.07億元）。

為了因應在中國市場的經營效益持續惡化，今年以來85°C陸續關閉了杭州、上海、南京、北京等多地門市。85°C母公司美食-KY先前表示，今年中國關店總數將超過40家。

85°C的遭遇並非烘焙行業個例。近2年在社群媒體頗具熱度的糕點品牌「廣蓮申」發展也沒那麼順利。12月27日，廣蓮申在成都的最後1家門市也迎來最後1天營業。2024年4月，廣蓮申已從長沙退出。

總部在英國的太古集團近日傳出消息，有意轉讓重慶「新沁園食品公司」全部股權，進而退出中國烘焙市場。公開資料顯示，太古集團2016年收購沁園食品，2018年高峰時有門市651家，如今門店數量已減少至394家。

擁有25年歷史的杭州烘焙企業「浮力森林」，10月22日也宣告進入破產清算程序。今年10月，另一家網紅麵包店「祐禾」關閉了在上海的2家分店，其中祐禾在上海環球港的新店開業不到1年即關店；杭州連鎖品牌「歡牛蛋糕屋」由於成本激增、市場競爭激烈等原因，也於今年6月宣告退場。

中國餐飲業數據庫「窄門餐眼」的數據顯示，今年截至12月15日，近1年全中國麵包烘焙門店數減少了8萬7658家。美團的一組研究數據顯示，中國國內烘焙門市的平均存活時長僅為32個月，超過57%的門市在開業2年內就倒閉。

