詐騙獎勵金＋美化政績 中國出現購買出口數據亂象

中國前11月貿易順差首度突破1兆美元大關。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國海關數據顯示，今年前11月中國貿易順差突破1兆美元，創空前紀錄。不過，中國媒體《第一財經》調查發現，許多地方出現所謂「買單出口」的詐騙案，且相關行為往往是在地方商務部門默許，甚至主導下進行，除騙取政府獎勵資金、也能美化地方政府政績。

報導指出，中國許多縣市地方政府，為促進出口經濟發展，制定政策，對轄區外貿企業的出口提供獎勵補助。

請繼續往下閱讀...

今年1月間，某省多名外貿業者遭起訴，這些人被控與許多地方的商務部門達成獎勵協議後，借用他人身份，先後註冊成立90多家空殼公司，然後透過委託報關公司將真實出口商的貨物套用涉案公司名稱進行報關，非法生成在報關的出口數據。

這些被告人一面向報關仲介支付「出口買單」價款，一面向商務部門申請出口獎勵，通常1美元（31.35元台幣）出口貨值可獲補助0.03元人民幣（0.13元台幣）。為逃避稅務稽查，在取得獎勵金後，被告人會立即註銷相關公司。報導說，該案涉嫌金額逾1億人民幣（4.47億台幣）。

在西南某省也出現類似案件，涉案人臨時註冊成立100多家空殼公司，委託報關、虛構出口業績，騙取政府外貿企業獎勵金人民幣2億元（8.95億台幣）。

報導說，所謂「買單出口」意指，委託報關公司將真實貨主出口的貨物，套用涉案公司進行報關，生成海關出口數據。「買單出口」產業鏈的利潤來自地方政府對出口貿易的補貼，許多證據顯示，地方商務部門往往對「買單出口」知情，甚至處於主導地位。

一名被告供稱，「成立這些公司的目的就是透過『買單出口』的方式拿到出口數據，隨後去商務局領取補貼款，拿到補貼款後公司就註銷了，這些行為是配合政府做政績」。

報導指出，「買單出口」發放獎勵金不僅耗費地方財政，而且讓出口數據嚴重失真，同時無法實質帶動地方經濟，正如某案公訴方指出，「這些在海關系統中虛構了形式上的出口增長之行為，實際上沒有任何支持經營活動，對外貿經濟發展沒有任何貢獻，是典型的虛構事實」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法