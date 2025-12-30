南韓酷澎再陷爭議！被控涉嫌掩蓋員工過勞死

南韓電商酷澎被指控掩蓋員工過勞死。圖為酷澎代理執行長羅傑斯30日出席國會聽證會，回答家屬相關問題。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓電商酷澎（Coupang）繼3370萬用戶個資外洩案後再傳爭議，「全國宅配勞動者工會」直指酷澎物流員工張德俊（장덕준，音譯）於2020年上班期間過世，酷澎創辦人金範錫竟教唆下屬銷毀證據，疑似要掩蓋過勞死事件。

據《韓聯社》報導，南韓首爾地方警察廳29日證實已收到工會指控，將對酷澎、金範錫是否隱匿過勞死、觸犯《產業安全保健法》一事展開調查，並傳喚相關人員以便釐清案情，酷澎旗下物流公司Coupang Fulfillment Services也被指控涉及過失致死。

南韓國會今（30日）舉辦酷澎事件聽證會，張德俊母親、上個月在濟州島疑疲勞駕駛自撞身亡的酷澎送貨司機吳承勇（오승용，音譯）胞姊都有出席。

張母痛斥金範錫涉嫌指示掩蓋過勞死，要求將其逮捕嚴懲，並批評金範錫因為個資外洩一事已對用戶道歉，卻沒有向許多上班時間昏倒的員工致歉。

吳承勇胞姊則淚訴弟弟每天工作超過11個小時，平均每日要配送300至400件包裹，而且工作的地方還沒有電梯，要求將酷澎將吳承勇之死認定為職災並賠償。

出席國會聽證會的酷澎代理執行長羅傑斯（Harold Rogers），針對吳男事件表達歉意並致上慰問，被家屬痛罵為什麼現在才要道歉。至於是否將自撞車禍認定為職災進行賠償，羅傑斯表示公司內部還在討論中。

