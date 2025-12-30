不是科技新貴！高薪職業排名揭曉 第1竟是「它」年薪破300萬

日本高薪職業排名揭曉，第1竟是飛行員，年薪破300萬。（資料照，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人渴望年薪破1000萬日圓（約新台幣200萬），然而根據調查，日本只有6.2%的日本人年收入超過1000萬日圓，而根據調查，高薪職業排名，年薪最高不是醫生，也不是近年來超夯的科技新貴，而是飛行員，以1697.1萬日圓（約新台幣340萬）奪冠。

日媒報導，以厚生勞動省發布的《2024年工資結構基本調查》為參考，計算了平均年收入，發現以排名前3的職業及其平均年收入，第１名是飛機駕駛員（飛行員）1697.1萬日圓，第２名是醫生，年薪達1338萬日圓（約新台幣268萬），第３名是牙醫，年薪1135.5萬日圓（約新台幣227萬）。需要注意的是，部分醫生和牙醫為個體執業者。此排名僅基於受僱醫生（受僱於政府部門的醫生）的年收入。

根據日本國稅局發布的《2024年私人企業工資調查》，各收入等級的工薪階層人數及組成如下：年收入1000萬至1500萬日圓（約新台幣300萬）約佔4.5%；1500萬至2000萬日圓（約新台幣400萬）只有1.1%；而2000萬至2500萬日圓（約新台幣500萬）更只有0.3%。

由此可見，年收入超過1000萬日圓的勞工階級僅佔所有勞工階級的6.2%,其中，飛行員、醫生和牙醫等職業似乎收入穩定且較高。此外，根據同一份國稅局調查，勞工階級的平均年薪為478萬日圓（約新台幣96萬），這意味著只有極少數人年收入超過1000萬日圓。

雖然這只是一種統計趨勢，但似乎需要高水準專業技能的職業往往薪酬較高。可能的原因包括，專業知識稀缺，能夠滿足企業和社會的需求；需要特定資質的工作具有排他性，高水平的專業技能才能獲得相應的報酬；工作責任重大，涉及生命和財產安全；獲得高難度資質需要長期學習和大量努力。

要成為醫生或牙醫，必須從醫學院或牙科學校畢業，通過國家醫師資格考試或國家牙科資格考試，然後完成至少１年的臨床培訓。要成為飛行員，主要有４條途徑：透過航空學院或私立大學的訓練項目、透過航空公司內部的訓練項目，或透過日本自衛隊。所有這些途徑都需要國土交通大臣頒發的執照，例如商業飛行員執照或航空運輸飛行員執照。這些高度專業的職業需要長期的學習和培訓，而這種努力可能是他們平均年薪高的原因。

