怡利電子以11.6億元併購統亞電子 跨足二輪車市場

〔記者楊雅民／台北報導〕怡利電子（2497）董事會通過以每股116元溢價，總交易金額11.6億元取得統亞電子科技100%股權，積極跨足二輪、特殊交通工具與無人機電子及精密組件領域。

怡利電子副總柯茂全表示，統亞電子產品涵蓋二輪車、農業機械、建築機械、遊艇等之燈具、儀表、各式電裝品與引擎零件，近年來更打入無人機引擎之精密零件市場，並已少量外銷出貨。

主要客戶為歐、美、台的中高階機車廠、國內知名品牌機車廠及特殊交通工具廠，統亞以車廠OEM + AM改裝市場雙軌營收模式，其機車改裝品牌KOSO在台灣、歐洲與美國為頗具知名度的高端品牌。

統亞電子長期深耕二輪與特殊載具領域，具備穩定獲利能力與完整製造體系，2024年營收10.03億元，稅後淨利1.42億元，每股盈餘14.16元，2025年仍呈成長趨勢，是怡利切入非四輪市場的重要關鍵拼圖。

柯茂全表示，2024年怡利電子即開啟策略聯盟模式，與統亞電子共同成立泰國統亞怡利公司，發揮強強聯手效益，爭取二輪車廠專案，現由台灣怡利電子取得台灣統亞100%股權，交由怡利電主導未來的營運方向，加速整合雙方資源，積極拓展業務。

雙方在產品定位、客戶結構與中長期產業布局高度互補，經多次策略討論後，確認具高度整合綜效，怡利電子藉此擴大營業範圍，新增產品線包含二輪、農建機、空中、水上載具等非傳統四輪的電子組件與引擎精密組件，且統亞引擎組件也打入無人機引擎通路。

怡利將自主研發的車載無人機，應用於貨櫃車頭與拖車頭的駕駛視野輔助系統，可以彌補貨櫃或被拖車車身週邊與後方的視野盲區，大幅提升行車安全，兩家公司的結合也正整合了無人機的軟硬體關鍵技術，藉此開拓無人機產業。

此外，怡利獨家裸視3D 的技術2024年已經達到量產階段，由於大陸市場新能源車產業內捲，導致客戶高價採用新產品配置計劃遭到推遲，但客戶多項新車款專案都已預留配備3D的空間與周邊搭配，目前正在進行試裝，可望加速上市時程。

怡利電子目前主要營收來自大陸及東南亞市場，並積極拓展印度、中東及歐美市場。怡利電子在台灣、江蘇、泰國已建置通過各大車廠驗證的完整生產線，如今再加入統亞電子生力軍，未來拓展全球二輪、四輪、特殊交通工具及無人機市場的過程中，將彈性運用集團各地產能，積極面對各種挑戰。

