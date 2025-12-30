AI記憶體研發落地 經部補助美光A+計畫47憶

經濟部技術司通過美光A+計畫，該案聚焦在高效能暨高頻寬記憶體技術。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部技術司今公布，本月通過美光A+計畫（A+企業創新研發淬煉計畫），該案聚焦在高效能暨高頻寬記憶體技術，總經費117.54億元，經濟部補助經費47億元，美光將在台灣佈局高效能高頻寬記憶體前瞻技術，並強化我國AI算力所需關鍵技術，台灣期成同時擁有全球最先進邏輯晶片及最先進記憶體技術的國家。

經濟部說明，該計畫執行期間是2025年11月至2025年10月，為期3年，總經費117.54億元，補助經費為47億元。美光將在台灣布局領先全球高效能（高密度、高速率、高節能）暨高頻寬記憶體前瞻技術，並引進海外設計人才來台與我國產業互補，期許超越其他競爭國家記憶體大廠，並與國內互補合作；帶動我國半導體設備商/材料商升級、加速供應鏈國產化 。

經濟部估算，本案可強化我國AI算力所需關鍵技術，使台灣成為同時擁有全球最先進邏輯晶片及最先進記憶體技術的國家，預計衍生國內產值8000億元以上，創造2萬個以上直接與間接就業機會。

