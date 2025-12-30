是你嗎？年薪1700萬元外加股權 OpenAI招聘專家引熱議

OpenAI發布了一個令人矚目的招聘訊息，引發熱議。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你是一位人工智慧領域工作的科技專家，那麼年底的良機來了。業界最重要的科技職位之一的ChatGPT開發商OpenAI發布了一個令人矚目的招聘訊息，引發熱議。ChatGPT創辦人奧特曼（Sam Altman） 宣布公司內部的新職位，年薪高達55萬5000美元（台幣1700萬元），附帶一項福利：股權選擇權。

奧特曼透過社群媒體平台發布招聘消息。這不僅僅是另一份高薪科技工作，它顯示OpenAI對未來先進人工智慧系統帶來的挑戰有著清醒的認識。隨著人工智慧模型能力的提升，安全、倫理、網路安全以及對社會的巨大影響等問題也隨之而來。

請繼續往下閱讀...

奧特曼表示，新招聘的職位需要處理AI模型對心理健康的潛在影響、模型在電腦安全方面的漏洞、人工智慧工具被濫用的方式，以及網路安全防禦的構建等問題。奧特曼的聲明表明，OpenAI正在為未來做好準備，這些問題必須由專家領導層而非普通技術人員來解答。

OpenAI正在招募一位新的應急準備主管，該職位將在其安全系統團隊中扮演核心角色，這是一個絕佳的就業機會。據報導，該職位年薪為55.5萬美元，外加股權，旨在領導公司了解並降低先進人工智慧技術相關風險的使命。

以下為奧特曼在社群媒體X的貼文：

我們正在招募一位緊急準備主管。這是一個至關重要的職位，正值關鍵時期；模型發展迅速，如今已能發揮許多強大功能，但同時也開始帶來一些真正的挑戰。

我們曾在2025年預見模型對心理健康的潛在影響，而現在，我們看到模型在電腦安全方面表現如此出色，以至於開始發現關鍵漏洞。我們擁有衡量模型不斷增長能力的堅實基礎，但我們正步入一個需要更細緻地理解和衡量這些能力可能被濫用的方式，以及如何限制這些負面影響（無論是在我們的產品中還是在現實世界中）的世界，從而讓我們所有人都能享受到這些能力帶來的巨大益處。

這些問題十分棘手，鮮有先例可循，許多聽起來不錯的想法都存在一些非常規的極端情況。如果您想幫助世界探索如何賦予網路安全防禦者尖端能力，同時確保攻擊者無法利用這些能力作惡（理想情況下，透過提升所有系統的安全性來實現），以及我們如何釋放生物能力，甚至如何增強對能夠自我改進的運行系統的安全性的信心，請考慮申請。這將是一份壓力巨大的工作，您很快就會投入最嚴峻的挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法