宜蘭縣地王稱霸24年 羅東夜市角地每坪突破150萬元

羅東鎮民權路93號羅東夜市路角，再度蟬聯2026宜蘭縣地王，明年公告土地現值每坪150.3萬元，從2003年起至2026年已是24連霸。（宜蘭縣政府提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣2026年度公告土地現值及公告地價，經宜蘭縣地價及標準地價評議委員會評議完畢，整體較2025年上漲約1.64%；位於羅東鎮民權路93號羅東夜市路角，再度蟬聯宜蘭縣地王，明年公告土地現值每坪150.3萬元，較今年微幅上漲0.6%，從2003年起至2026年已是24連霸；至於最低價土地為武荖坑、東澳間林班地，每坪331元。

縣府地政處表示，明年公告土地現值及公告地價作業期間，是從去年9月2日至今年9月1日止，整體不動產市場受央行實施不動產信用管制影響，交易量大幅減少，經統計作業期間買賣移轉件數，較上一期整體減少45.39%，但土地取得成本、建築成本上揚及通膨持續，仍持續帶動預售屋、新成屋市場成交行情。

此外，宜縣受既有國道5號及周邊路網交通建設優勢，及持續推動各項公共工程及交通建設等利多因素影響，全縣12個行政區地價均呈現微幅上漲或持平走勢。

地政處指出，礁溪鄉、蘇澳鎮因自辦市地重劃開發案件推動，帶動2個行政區地價上漲，漲幅約2.2%至3%，宜蘭市、頭城鎮、壯圍鄉、員山鄉、羅東鎮、冬山鄉、五結鄉等行政區，市區穩定發展，各項公共建設及生活機能趨於完整，預售推案支撐買氣，地價漲幅約在1.3%至2%左右。

另，大同與南澳鄉2個原民地區，交易量體變化不大，地價持平未波動；綜合整體宜縣不動產市場呈現「價穩量縮」之格局。

