加速中小企業技術升級 經部2026年加碼SBIR補助額度

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部中小及新創企業署今（30）日表示，經濟部「小型企業創新研發計畫（SBIR）」將從2026年1月1日起全面調高補助金額上限，以協助中小企業因投入資金高、風險高而對產業創新裹足不前的難關，透過擴大政府資源的挹注，鼓勵中小企業投入技術研發或商業模式的創新，將好點子加速轉化為產品創造營收。

中企署說明，SBIR計畫除持續優化申請流程、加速審查時間外，並在先期研究階段的申請以簡報取代計畫書，讓中小企業創新構想能快速落地。為進一步擴大支持力道，明年起將全面調升補助額度，其中，先期研究（Phase 1）最高至150萬元，研究開發（Phase 2）與加值應用（Phase 2+）最高1200萬元及600萬元。此外，更增設「專利申請費」補助，支持企業研發初期同步布局國內外專利，減輕負擔確保研發成果順利轉化為核心資產。

SBIR計畫2025年共核定634件創新研發案，透過逾4.5億元政府補助，成功帶動中小企業加碼投入約9.3億元研發經費、具體產出144項創新產品。其中，AI技術研發占比最高達35%，其他重點領域則涵蓋半導體、衛星通訊、無人載具、智慧製造、智慧醫療及淨零科技等創新技術；總計協助企業創造逾33億元海內外營收，年增率達7%，並成功拓展歐洲、日本及東南亞等國際市場。

與此同時，為響應國家政策並打通研發成果邁向市場落地的最後一哩路，中企署指出，自2024年起導入「主題式徵案」機制，促成中小企業跨領域技術結盟，共同爭取國內外訂單，2年來已推動35個聯盟，創造AI嵌入式工具機透過國際橡塑膠展獲得約1億元訂單、智慧販賣機打入日本商社供應鏈、AI心肺影像診斷產品進軍泰國醫療體系等海外市場佳績。

中企署續指，明年度將鎖定「無人載具應用」、「AI智慧應用」及「淨零應用」三大核心領域，不僅輔導企業設定具體商轉指標、強化智財布局與資安認證，更將精準對接國際展會與通路資源，目前已吸引113案、共245家中小企業報名，產業範疇涵蓋健康、製造、餐飲旅宿、觀光及智慧農業等多元領域。

展望未來，中企署強調，SBIR計畫將持續扮演產業升級的關鍵推手，協助中小企業鎖定具未來性的關鍵領域進行深化布局，引導企業投入量子科技、光通訊、機器人等前瞻技術研發，同時鼓勵發展具高產業價值的創新服務模式，協助中小企業掌握下一世代的核心競爭力。

中企署另設有專案辦公室即時服務免付費專線（0800-888-968）供洽詢。

