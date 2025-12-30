前瞻已促日增237萬噸水 水利署：2031年再增133萬噸水源、備援率提高至60％

經濟部預估2031年全台可再增加每日133萬噸水源，全台供水備援率由目前48%提升至60%。圖為曾文南化聯通管水管橋。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部指出，前瞻治水計畫以增加全台每日237萬噸水源，未來將繼續投入供水韌性強化工作，預估2031年全台可再增加每日133萬噸水源，全台供水備援率由目前48%提升至60%。

行政院今（30）日召開「行政院經濟發展委員會第2次顧問會議」，經濟部會中報告「促進區域均衡發展供水治理行動計畫」。

經濟部說明，因應全球氣候變遷帶來枯旱風險及提供台灣社會產業發展用水需求，2017年起即透過前瞻水環境建設計畫，加速辦理開源、節流、調度及備援等各項水資源建設及強化管理工作，至2024年底累計增加每日237萬噸水源，相當於增加全國22%公共用水，並發揮穩定供水效果，目前全台各地區供水均有餘裕，產業發展無虞。

經濟部續指，為整合跨部會資源，強化系統性治理，並扣合聯合國永續發展目標及配合六大區域均衡發展，行政院已成立「水及流域永續推動小組」，以流域為治理單元，針對六大區域供水特性，研提「水及流域永續發展六年行動計畫」，落實「新治水、新供水、降漏水」三大目標。

後續穩定供水工作將聚焦在多元水源開發、珍珠串計畫及強化科技造水三大主軸，工程包括三重及蘆洲供水管網改善、石門至新竹聯通管、大安大甲溪聯通管、台中至雲林供水管網改善、油羅溪、大安溪、烏溪、荖濃溪伏流水、再生水廠（桃園、台中、台南及高雄等）、新竹及台南海淡廠等工作，至2031年可再增加每日供水量133萬噸，全台供水備援率由目前48%提升至60%，可進一步強化全台供水韌性，支持區域均衡與產業成長，厚植未來產業全球競爭力。

