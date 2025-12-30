全球潛水衣龍頭 薛長興集團創辦人薛丕拱辭世享耆壽97歲

薛長興集團創辦人薛丕拱今天辭世。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕全球最大潛水衣製造商薛長興集團創辦人薛丕拱，今天（30日）在宜蘭家中辭世，薛長興集團下午發聲明證實薛老先生已安息主懷，享耆壽97歲。

薛長興集團是全球最大的潛水衣製造商。（資料照，記者江志雄攝）

薛長興集團營運總部位在宜蘭縣，由薛丕拱在1968年創立，原為雨衣產銷商，是目前全世界最大的水類運動防寒衣供應商，主要產品潛水衣、潛水鞋，也跨足救生衣、浮水背心等領域，潛水衣系列產品全球市占率65％。

請繼續往下閱讀...

薛長興集團潛水衣系列產品全球市占率65％，圖中人物為集團董事長薛敏誠。（資料照，記者江志雄攝）

薛丕拱多年前已將薛長興集團經營權交棒給2、3代，他擔任集團總裁，兒子薛敏誠接任董事長，孫子薛恒興當總經理。薛長興集團目前在4個國家建立8個生產基地，僱用超過1萬5000名員工，拓展事業版圖之餘，對於宜蘭家鄉不吝回饋，去年11月啟用的羅東運動公園薛長興全齡風雨樂活館，即由薛長興捐贈7730萬元興建。

據了解，年事已高的薛丕拱今天上午在家人陪伴下安詳辭世，1930年出生的他，民間虛歲算法97歲，親友得知消息後都相當不捨。

薛長興集團指出，薛丕拱幼年家境清寒，創業歷程面臨諸多挑戰，始終秉持肯努力、必成功信念，將一生體悟集結成書「敢學」，傳遞不畏困境、勇於承擔精神，事業有成之餘成立慈善文教基金會，投入急難救助與清寒學子獎助學金，並捐贈經費建造全齡風雨樂活館，薛總裁一生行事簡樸，家屬感念各界關懷心意，懇辭奠儀、花籃，盼眾人哀思化為持續關懷社會的力量，讓他的精神長存人心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法