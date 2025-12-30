台積電3奈米提前1年在美量產 外媒曝別無選擇的原因、三星想搶羹被動搖了

外媒報導，台積電在美國亞利桑那州工廠的製程時間表取得了重大進展，3奈米製程的量產最快可能在2027年開始，比預期提前一年。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在美國亞利桑那州工廠的製程時間表取得了重大進展，3奈米製程的量產最快可能在2027年開始，比預期提前一年。加速進程的主要原因包括，高效能運算（HPC ）客戶需求大、防止三星和英特爾對手搶佔先機，以及人工智慧龐大的市場需求下，除了迅速擴產之外幾乎別無選擇。韓媒也指出，「產能就是談判籌碼」，台積電的加速發展動搖了三星企圖在市場上作為台積電先進製程的替代方案的論點。

台積電位於亞利桑那州的工廠是該公司規模最大的項目之一，無論從投資額或生產規模來看都是如此。台積電曾承諾，到2025年將生產轉移到美國，以響應「美國製造」的號召，並計劃在美國投資高達3000億美元，以建立一條穩健的供應鏈。

請繼續往下閱讀...

然而，現在看來，台積電的計畫似乎更加快速。根據韓國媒體Digital Daily報導，3奈米製程將在亞利桑那州的工廠提前近一年投產。

韓媒指出，據業內人士29日透露，台積電近日透過財報發布會和投資者關係會宣布，計劃將其位於美國亞利桑那州第二座晶圓廠的3奈米量產計劃提前幾季。也公佈了具體時間表：1號廠將於今年第四季開始4奈米製程量產，2號廠將於明年第三季開始安裝設備，目標是在2027年實現3奈米製程量產。雖然2號廠3奈米製程量產最初預計在2028年之後，但普遍認為，該公司內部計畫已提前約一年。

此外，由於人工智慧熱潮短期內沒有放緩的跡象，台積電似乎計劃擴大其整體產能，這也是亞利桑那州工廠升級的原因。另一個重要原因是，台積電目前面臨來自區域競爭對手的巨大挑戰。除了英特爾憑藉18A製程的進展外，三星晶圓代工也正在崛起成為一股不可忽視的力量。

Digital Daily指出，台積電早期的量產嘗試引起了廣泛關注，因為它動搖市場內外流傳已久的「三星替代方案」理論。台積電單價高昂、先進製程和封裝技術瓶頸，以及大型科技公司和無晶圓廠公司不願完全依賴單一代工廠，導致人們普遍認為，如果台積電產能受限，部分供應必然會流向三星。事實上，一直有報導稱，一些全球客戶正在聯繫三星，尋求2奈米以上製程的先進封裝解決方案。

有些人預測，如果台積電位於亞利桑那州的2號工廠提前量產3奈米，這一觀點可能會受到挑戰。隨著台積電產能的提升和交付風險的降低，客戶即使需要更換製程，也難以找到生產多元化的理由。

wccftech日前報導，三星計劃加倍投入其泰勒晶圓廠項目，直接採用SF2（2奈米）製程，而非原計劃的4奈米工藝。面對資本支出激增和勞動力短缺的雙重壓力，台積電如何管理如此龐大的晶圓廠網絡，尤其是在該公司正尋求在日本本土擴張的情況下，令人關注。然而，面對如此龐大的市場需求，台積電除了擴產之外幾乎別無選擇。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法