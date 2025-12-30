普發現金一萬逾九成國人完成 林宜敬：「無感即最重要的政績」

數位發展部長林宜敬在臉書發文提及，資訊作業做得很順暢，民眾幾乎沒有發現，甚至無感，其實就是數發部重要的政績。（資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕「普發現金一萬」作業自今年11月5日啟動，至12月29日截止，已有超過九成國人完成線上登記或實際領取。數位發展部長林宜敬今（30）日在臉書有感而發以「一個無感的政績」為題發文。

林宜敬提到，此次「普發現金一萬」作業整體流程順暢，並沒有像之前一些人所預測的，出現大量的詐騙。而在此次作業中，數位發展部主要負責「資訊系統建置」與「防詐」規劃，之所以能在這麼短的時間內完成系統建置，關鍵在於延續前年「普發現金六千」的資訊系統模組化與標準化，並採取「以參數設定取代客製化」（Configuration instead of Customization）的方式進行調整，不但縮短了建置與測試的時間，同時也提高了系統的品質。

普發現金一萬元至今，民眾領取逾9成。（下載自林宜敬臉書）

林宜敬表示，此次普發現金一萬並未如外界先前預期般出現大量詐騙案例，主要是採取了兩個策略：首先是「只此一家，別無分號」的作法，與財政部等各部會溝通協調，將所有「普發現金一萬」的登記與查詢作業都集中在同一個網站，同時擴大宣傳，告訴所有的民眾，不要輕易相信任何其他網站的訊息，所有的登記與資料查詢，都只能在「普發現金一萬」的官網進行。

第二個策略是主動防堵。事先將各種將看起來像是官網<10000.gov.tw>的其他網址都登記下來，像是 <10000.gov.com>、 、<1oooo.gov.com>等等，先下手為強，避免這些網址落入詐騙集團的手中。

此外，同時採用科技的手段，不斷地在網際網路上自動搜索巡檢，一旦發現可疑的網站，就馬上去檢查確認，然後封鎖，這即是「黑名單策略」，避免民眾接觸到詐騙訊息。

林宜敬也提到身旁朋友好心提醒他，說數發部要多做一些「民眾有感的政績」，他雖深感同意，但也認為「將政府的資訊作業做得很順暢，做到民眾幾乎沒有發現我們的存在，甚至無感，其實就是我們的重要政績。」最後，林宜敬也不忘感謝數發部數位政府司的同仁。

