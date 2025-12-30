星宇航空大手筆在101打廣告 員工年終獎金僅1個月 員工炸鍋

星宇航空將贊助101大樓跨年秀。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空日前宣布，將參與今年台北101跨年光雕展演，但昨日卻收到年終獎金僅1個月的內部信，引發星宇員工炸鍋，在社群網站Threads等大熱議。

星宇航空今年前三季營收 326.97 億元，年增 26%，創下歷史新高，但稅後淨利僅 4.75 億元，較去年同期的 15.35 億元大幅縮水近 69%。對此，星宇航空曾指出，除是關稅、日本地震傳言等影響外，最主要是明年將迎接交機高峰潮，今年開始培訓組員，在人事成本增加下，獲利衰退。

市場人士認為，星宇航空每股稅後盈餘EPS0.16元，應該就是年終獎金僅一個月的原因吧。

不過，眾所周知，贊助台北101跨年燈光秀所費不僅，員工不爽星宇航空不照顧幫公司打拼的員工，反而大打廣告。

事實上，贊助台北101跨年大秀，引發員工不滿案例，星宇航空不是首例，2022年航海王時代，陽明獲利大爆發，當年也贊助101大樓跨年燈光秀，但年終也僅8個月，遠遠低於長榮，氣得員工還請交通部出面喬。

對於大手筆在101打廣告，但員工年終獎金僅1個月事件， 星宇航空指出，在全體同仁持續努力下逐漸擴張，目前機隊數達29架、航線布局共35條，並規劃明年陸續引進14架新機，提前展開相關前置作業與營運準備，為加速達成規模經濟及長期發展奠定基礎。

星宇航空指出，考量今年整體營運環境變數較多，客運表現與去年相比有所差異，公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3%。期許在穩健經營與持續投資並進的前提下，逐步提升營運成果與獲利能力，進而與全體同仁共享經營成果，攜手邁向下一階段的成長。

星宇航空將參與今年台北101跨年光雕展演，展望2026年3大亮點，接續亮相明年1月15日開航的鳳凰城航線、台灣首架A350-1000加入機隊，以及首條歐洲航線即將啟航等；此外，跨年當天在台北市政府主舞台上方，也將升起史努比機長造型氣球也意味著之後將有更多史努比合作。

