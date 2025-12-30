台積電被點名！外媒讚：未來5年最值得持有科技股之一

外媒報導，台積電是未來5年最值得持有的科技股之一。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，台積電（TSMC）是未來5年最值得持有的科技股之一，因為其正因人工智慧而迎來「瘋狂等級」的需求。分析師John Ballard表示，台積電股價在過去5年間幾乎翻了三倍，隨著資料中心基礎建設需求持續擴大，台積電迎來龐大成長機會，因為高效能運算（HPC）晶片目前已占其營收的大宗。即便股價近年表現強勁，其估值水準仍顯示，未來5年仍具備可觀的上漲空間。

分析師預期，台積電未來幾年的每股盈餘（EPS）年複合成長率可達22%。目前股價反映了公司近期的成長動能，本益比約為30倍；但這樣的估值，仍未完全反映其未來獲利潛力，因為以2026年的獲利預估來看，本益比將降至約23倍。

請繼續往下閱讀...

台積電第三季每股盈餘年增39%，凸顯其在為其他半導體公司代工最先進、效能最強晶片方面，具備難以撼動的競爭護城河。管理層預估，來自AI晶片的營收，至2029年前將以超過40%的年複合成長率持續擴張。

報導指出，這是一家長期為股東創造超額報酬的企業。也因此，管理層積極投資、擴大全球製造版圖，被視為極具指標意義的多頭訊號，用以支撐持續攀升的市場需求。董事長魏哲家在上一季直言，AI晶片需求「瘋狂」，這也意味著，市場可能仍低估了台積電未來的成長潛力。

在強勁的獲利成長，以及持續擴產以提升產能的雙重推動下，台積電仍是一檔極具吸引力的股票，適合希望在未來幾年跑贏大盤的投資人持有。

