400有找！UNIQLO這款「百搭高領毛衣」網狂推：暖和不顯胖、每年必買

〔財經頻道／綜合報導〕入冬最強冷氣團來襲，元旦低溫下探7度，你是否已為跨年做好保暖準備，專家表示，全球時尚品牌UNIQLO（優衣庫）以優異的保暖產品聞名，而這款「荷葉邊高領毛衣」，從領口到下擺的羅紋設計，讓衣服看起來更修身，且非常適合正式和休閒場合，是1款百搭的高領毛衣，網狂推好暖和、不顯胖、每年都買，是冬季必備單品，更重要的是，現降價1000日圓，只要1990日圓（約新台幣398元）。

日媒報導，熱愛平價單品的河合表示，優衣庫提供價格合理的優質服裝，款式涵蓋潮流到基本款。這次，評測的是「荷葉邊高領毛衣」，我被它蓬鬆溫暖的外觀所吸引。

它採用優衣庫獨有的「舒芙蕾紗線」布料，像舒芙蕾一樣柔軟蓬鬆，穿起來輕盈舒適。穿上之後，我不禁驚呼：「好輕啊！」它柔軟溫暖，即使直接貼身穿著也不會感到任何刺激。因為它輕盈舒適，我覺得各個年齡層的人都可以穿。

此外，這次升級為「恰到好處的立領高度」，雖然領口看起來可能略窄且略顯緊繃，但其極佳的彈性使其穿著舒適，貼身剪裁，即使不戴圍巾也能保持溫暖。

另衣長剛好到腰部下方，長度適中，既不會太長也不會太短。雖然對於想要遮住臀部的人來說，衣長可能不夠長，但羅紋設計在腰部打造出流暢的線條感。直筒的毛邊袖口和下擺也十分時尚！

更重要的是，這款針織衫非常適合正式和休閒場合，它幾乎可以搭配任何下裝，所以你完全不用擔心搭配問題。它很容易塞進褲子裡，而且搭配寬褲也非常好看！搭配修身的I字裙，可以打造出流暢俐落的整體造型。淺色針織衫搭配深色下裝，或是深色針織衫搭配淺色下裝，都能更好地凸顯針織衫的質感，讓整體造型更加精緻。它的設計和舒適度都非常棒，我相信整個春天我都會一直穿著它。

此外，也有很多人在官網評論中留下好評，例如“太暖和了！！”“我每年都買，是冬季必備單品。”“適合正式的冬季場合。”“雖然是白色的，但穿起來不顯臃腫，反而顯得更顯瘦。”

