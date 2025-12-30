6旬夫妻握近500萬退休金讓人稱羨 卻因「1則貼文」人生急轉直下

日媒以真實案例揭示，老後是否安心，從來不只取決於帳戶餘額。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕曾被視為「老後無憂」的退休藍圖，竟因一則看似無害的社群貼文瞬間崩塌。日本一對65歲夫妻，坐擁2500萬日圓（約新台幣489萬元）退休金、每月可領32萬日圓（約新台幣6.4萬元）年金，原本被親友羨慕為「人生勝利組」，卻在踏入退休生活不久後，因1篇社群貼文，短短時間內痛失近700萬日圓（約新台幣139萬元）積蓄，讓他親身體會到「有錢，反而更容易成為目標」的殘酷現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住在埼玉縣的小川道夫（化名，65歲）從大型企業退休後，與妻子過著兩人生活，房貸早已清償，年金合計每月約32萬日圓，加上多年累積的存款與投資信託，退休資產約2500萬日圓。小川曾自認，只要不鋪張浪費，晚年生活已無後顧之憂。

退休後，他開始在社群平台X（前Twitter）經營帳號，分享退休後的資產管理、年金制度心得，追蹤者雖僅百人左右，但互動熱絡，讓他逐漸養成固定發文的習慣。然而，正是這些「真實又具體」的分享，悄悄為詐騙者鋪好了鎖定目標的線索。

某天，一則發文讓小川收到陌生帳號私訊，對方聲稱「僅限資產2000萬日圓（約新台幣398萬元）以上者」參與的海外投資方案，並附上標榜年利率8%、政府保證、可透過日本銀行匯款的投資資料。內容專業、回覆迅速，讓原本心存戒備的小川逐漸卸下心防，先行匯出200萬日圓（約新台幣40萬元）試水溫。

數週後，帳戶果然出現類似「利息」的入帳，對方也不斷回報投資運作順利。隨著信任感累積，加碼投資的建議接踵而來。「現在多投入一點，老後生活會更寬裕」在這樣的話術下，小川分多次匯款，直到總金額累積至約680萬日圓（約新台幣135萬元）。

直到他察覺不對勁、試圖聯繫時，對方帳號已消失無蹤，匯款帳戶也遭解約。向警方報案後得到的回應卻相當冷酷，由於難以掌握對方實際身分，資金追回的可能性極低。事件發生後，小川夫妻只能重新調整生活開支，將損失納入老後規劃，「想著再多增加一點資產，結果卻掉進更深的陷阱。」小川坦言，如今比起追求增值，更重要的是如何守住僅剩的資產。

這起案例揭示，老後是否安心，從來不只取決於帳戶餘額。當退休族群愈來愈依賴社群平台交流經驗，「說了什麼」、「被誰看見」，本身就可能成為改寫人生的關鍵變數。在資訊過度透明的時代，真正的資產防衛，或許不是再多存一筆錢，而是學會什麼該說、什麼不能說。

