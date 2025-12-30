台版「醉後大丈夫」！ 他喝醉酒一路亂砸 醉倒在地下室被警察活逮

林男亂砸攤位。（記者王冠仁翻攝）

〔記者王冠仁／台北報導〕47歲林姓男子跟朋友台北車站附近聚餐喝酒後，一路喝到隔天清晨6時許，酩酊大醉，他疑因不勝酒力、神智不清，在北車商圈胡亂閒晃，還一路亂砸路旁攤商、民宅，最後跑到一處公寓地下室醉倒。警方找到他時，他就躺在雜物堆中呼呼大睡，他被叫醒後，渾然不知自己喝醉後闖禍，宛如電影「醉後大丈夫」翻版。

警方調查，林姓男子日前某晚跟朋友在台北車站附近喝酒聚會，一路喝到隔天清晨6時許，雙方才散會。不過，林疑似飲酒過量、神智不清，他沒有直接返家，反而在台北車站商圈閒晃，路過路旁的攤商或民宅時，就用手或腳，胡亂砸毀；有攤商的攤位因此被砸爛，也有民眾住家的木門被他砸壞。

被害民眾當天外出時發現異狀，氣得報警。警方調閱監視器畫面追查，發現這些民眾的物品都是被一名醉漢砸壞，警方追查醉漢動線，最後發現他進入一棟公寓；員警前往該公寓查看，隨即在地下室發現倒在雜物堆中的林姓男子，當場將他逮捕。

據悉，林被警方叫醒後，員警追問他為何要亂砸東西？他卻表示自己完全沒有印象、不知道自己做了什麼，行徑誇張。

中正一分局呼籲，深夜飲酒宜節制、結伴同行，斟酌酒量保持清醒，勿做出危險行為，造成自身與他人生命、財產危害，警方也將持續打擊及預防各類犯罪，以維護治安平穩，確保民眾人身與財產安全。

