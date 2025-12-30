韓國鬆口氣！美商務部放寬三星與SK海力士輸中半導體設備管制。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕韓國鬆一口氣，美國商務部已決定放寬對三星電子和SK海力士中國半導體工廠設備進口的限制，允許企業提前申請年度設備進口數量，並獲得一攬子批准，而無需對每台設備的進口都進行單獨審批。

《商業郵報》報導，據業內人士30日透露，美國商務部工業與安全局（BIS）決定撤銷先前授予1家韓國半導體公司中國工廠的「核實最終用戶（VEU）」資格。取而代之的是，將透過每年批准設備出口量的方式允許出口。

VEU是一種一攬子授權制度，僅允許向預先批准的公司出口特定產品。

在此之前，擁有VEU資格的三星電子和SK海力士無需任何單獨的授權程序或時間限制即可向中國半導體工廠供應美國設備。

然而，商務部在8月下旬宣布，將把三星電子和SK海力士在中國營運的3家子公司從VEU名單中移除。

因此，三星電子和SK海力士在中國的工廠預計不可避免地會受到營運中斷的影響，因為它們每次進口設備都需要獲得美國政府的單獨批准。

然而，美國政府已決定部分修改其政策，引入一套新的系統，允許企業提前申請年度設備進口數量並獲得一攬子批准，而無需對每台設備的進口都進行單獨審批。

雖然這項流程比先前獲得VEU時更為嚴格，但預計與

