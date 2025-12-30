中共軍演引關切 台電：天然氣船正常進港、強化能源儲備

台電持續強化能源儲備。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中共解放軍東部戰區29日以「正義使命─2025」為名展開環台軍演，外界關切台灣能源遭封鎖。台電董事長曾文生今（30日）出席活動回應，能源儲備工作持續進行，近期電力備轉容量率都有維持10%以上，會持續關切軍演狀況、加強儲備。

台電今天舉行「電力未來式114年台電綜合研究所研究試驗成果展」。曾文生出席前受訪被問及軍演影響能源議題。他說，今早天然氣船都有順利進港，因應這樣子（軍演）的相關狀況，能源的儲備工作都有在進行。

曾文生提到，目前時序為冬天，因此備轉容量率都有超過10%，政府部門也都在密切觀察軍演後續的狀況，台電會繼續努力加強能源儲備工作。

台電發言人黃美蓮補充，燃煤的安全存量天數方面，依規定法定天數是30天，台電通常會高於法定天數，最高可達45天，台電也會依據法規及實際狀況來供應。

至於天然氣存量，台電也會與中油公司聯繫，確保能源儲備與電力供應；依照法規，今年起天然氣安全存量至少為11天；自2027年起至少為14天。

