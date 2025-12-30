十大破產風險最高行業揭曉 ! 日媒揭 :「這行業」最慘 原因出乎意料

倒閉警報響起 ! 日媒揭一年內最危險行業排名，第一名出乎意料。（擷取自社群媒體）

〔財經頻道／綜合報導〕在高成本環境成為新常態之後，日本企業正面臨一場更「現金流導向」的生存測試，哪些行業在一年內面臨最高的破產風險，市場正在關注。對此，調查分析顯示，真正站上風險第一名的，並非外界常點名的農業或工程業，而是電子產業中的「關鍵環節」。

據報導，日本調查信用風險公司Alarm Box，近期針對「高度警戒企業」進行一年內破產風險調查，在十大行業中、排名第一的竟是「電子零組件、裝置與電子電路製造業」，平均每32家就有1家存在倒閉風險。造成倒閉的關鍵原因是，該行業中仍可見大量赤字未改善的企業，部分製造商資本額明顯縮水，顯示財務結構長期不穩。

此外，先前的半導體短缺引發生產與交期延誤，導致營收下滑、最終走向倒閉的案例也並非少數。特別是高度依賴車用零組件、醫療設備等特定用途的企業，對需求波動與供應限制極為敏感，一旦環境變化，資金周轉風險便迅速放大。

排名第二的是「綜合工程業」，約每35家就有1家面臨倒閉風險。工程內容與承包金額的糾紛，往往成為信用疑慮的導火線；同時，在工程量增加的情況下，營運資金負擔擴大、毛利偏低，再疊加建材價格與人力成本上升，使部分業者最終無法撐過資金壓力，被迫退出市場。

第三名為「專業分項工程業」，約每38家就有1家被列為高風險。以內裝、塗裝等下游承包商為主的企業，長期面臨營運資金不足的問題，信用力持續下滑，部分公司甚至已進入破產程序。

第四名則是「農業」，約每39家就有1家存在倒閉風險。不論是畜牧或耕作型農業，都可觀察到赤字或債務超過資產的案例。飼料、物流與農業資材成本上升，持續侵蝕獲利能力，是主要壓力來源。

第五名為「紙漿、紙類及紙製品製造業」，同樣約每39家就有1家列入高風險名單。隨著數位化導致紙類需求下滑，加上紙漿原料與燃料成本上升，獲利惡化，市場上已出現事業撤退或進行法律重整的案例，紙箱與紙袋製造商中，也有多家公司被揭露處於債務超過狀態。

第六名之後，依序為「住宿業」、「各類商品批發業」、「道路貨運業」、「漁業與水產養殖業」，以及「洗衣、美容、美髮與公共浴場業」，整體來看，都是對成本波動高度敏感的行業。

Alarm Box分析指出，製造業、建設業、運輸業、農業與漁業等領域，正清楚反映出「在成本上升階段，資金周轉韌性差異直接轉化為破產風險」。在原物料、燃料與人力成本長期居高不下的情況下，價格轉嫁速度較慢的行業，更容易因現金流結構不足而拉開企業間差距。同一行業內，也正出現財務狀況明顯兩極化的趨勢。

本次調查日期以2024年12月1日至2025年11月30日期間蒐集的資料為基礎，分析1萬4143家企業、共25萬5755筆與倒閉原因或前兆相關的資訊後，完成上述風險排名。

