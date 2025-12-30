40年來首次！洛杉磯將收緊租金漲幅限制

加州洛杉磯即將收緊租金上漲的政策，2月初開始，每年房租漲幅將限制在1-4％。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕加州洛杉磯即將收緊租金上漲的政策，從2月初開始，將限制當地大多數公寓的房東，每年房租只能上漲1-4％，具體漲幅將取決於當地的通膨率，相較於過去40年的3-8％漲幅限制進一步收緊。

《華爾街日報》報導，洛杉磯的新政策使這座城市捲入一場全國性的辯論，究竟價格管制是否能幫助到那些難以負擔住房費用的租戶，又或者最終會因為抑制新的投資而適得其反。洛杉磯長期存在住房短缺的問題，去年爆發的兩場森林大火摧毀了多個社區，進一步加劇這一問題。

請繼續往下閱讀...

房東和開發商反對這些改革，直言這將使他們更難應對不斷上漲的成本，也更難吸引新的投資。但維權團體、租戶代表和洛杉磯的政治領袖則希望透過實施更嚴格的租金限制，以預防房東強制驅離住戶、無家者的情況發生。

洛杉磯民主黨籍市長巴斯（Karen Bass）在簽署新法令後的記者會上表示，美國面臨的問題，當然也包含加州和洛杉磯市面臨的問題，是住房負擔能力，而這項問題的核心在於房價，因此，推動這項新的政策「是一個進步」。

不過，新規並不適用於所有住宅，任何獨棟住宅、1970年代末期後建造的公寓都不包含在內，因為這些房屋建造時實施了舊版本的租金限制。此外，房東在新租戶入住時，仍可以將租金漲到市價。

新規上路後，洛杉磯預計將有4分之3的多戶住宅，預計約65.1萬套公寓，將面臨更嚴格的租金上漲限制。這也將使持有老舊房產的屋主在租屋市場處於明顯的劣勢，即使是那些不受新規限制的公寓房東也擔心，新規會讓他們更難以較高的價格吸引租戶。

在洛杉磯，受到租金管制的房屋平均月租約1800美元（約新台幣5.6萬元），而市價住宅的平均月租約2700美元（約新台幣8.5萬元）。這兩個數字都高於全美平均約1750美元（約新台幣5.5萬元）的房租。

經濟學家長期以來都認為，租金管制往往會阻礙投資，且從長遠來看，可能導致長期供應不足。但隨著選民對居高不下的房價日益不滿，愈來愈多的政客開始傾向實施租金管制。紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）在參選期間承諾房租凍漲4年，這幫助他贏下選舉，但他現在面臨著兌現這一承諾的艱鉅挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法