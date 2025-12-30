焦點股》矽科宏晟：今掛牌上櫃 股價飆漲6成

矽科宏晟今掛牌上櫃，股價飆漲6成。（公司提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕化學品供應系統廠商矽科宏晟（6725）今（30）日以承銷價188元正式上櫃掛牌交易，開盤價294元，截至9點25分，股價最高達302元，上漲114元、漲幅達60.63%，展開掛牌上櫃的蜜月行情。

矽科宏晟2024年營收31.54億元，較2022年營收11.92億元成長翻倍以上，毛利率達31%，受惠海外布局有成，每股稅後盈餘18.68元。今年前三季營收達27.89億元、年增20.53%，但因匯損及產品組合變動影響，稅後淨利降至2.67億元、每股稅後盈餘8.09元。

請繼續往下閱讀...

矽科宏晟表示，AI與高效能運算（HPC）需求推升全球晶圓廠進入新一輪建廠週期，帶動先進製程與先進封裝建廠需求大幅增加，公司參與5奈米、7奈米、10奈米等先進製程與先進封裝廠務工程，在全球供應鏈中建立高門檻技術優勢。

矽科宏晟指出，公司堪稱亞洲服務先進製程、封裝與4K2K高階顯示製程的化學品供應系統廠商，公司累積接近3000套以上系統銷售量，工程版圖涵蓋多代半導體製程技術節點，並承攬晶圓代工大廠多項先進製程化學品供應系統工程大型建廠案。此外，在先進封裝領域也具備多項AI伺服器相關應用，掌握新世代晶片擴張的長期需求。

除了先進製程與封裝建廠，矽科宏晟近年積極投入化學廢液回收與再利用技術。公司表示，半導體製程每年產生超過300萬噸廢液，回收市場快速成長，矽科宏晟提出化學品供應到廢液回收與再利用藍圖，產品線涵蓋廢液回收再生設備等技術，達到節省原料成本及降低廢棄物排放雙重效果，也符合各國半導體大廠的ESG長期需求。公司將廢液再利用能力視為下一階段發展方向，持續投入。

目前矽科宏晟技術橫跨半導體、面板與太陽能等多高科技產業領域，並具備多座高科技產業工程建廠實績。全球設點遍及台灣、上海、廣州、美國、日本、新加坡，有能力配合客戶海外建廠計畫快速部署人力與供應鏈。法人看好，隨日本、美國與東南亞建廠腳步加快，未來營運成長可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法