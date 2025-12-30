國際油價反彈！俄烏再起衝突、中東局勢升溫 市場重估供應中斷風險

國際油價週一（29日）收盤上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於俄羅斯指控烏克蘭攻擊總統普廷（Vladimir Putin）位於俄羅斯境內的官邸，加上市場因葉門局勢升溫，憂心中東可能出現原油供應中斷，國際油價週一（29日）收盤上漲。

美國紐約西德州中級原油期貨上揚 1.34 美元，漲幅 2.4%，收每桶 58.08 美元。

布蘭特原油期貨上漲 1.30 美元，漲幅 2.1%，收每桶 61.94 美元。

俄羅斯週一指控烏克蘭對位於俄羅斯北部的俄羅斯總統官邸，發動無人機攻擊，並表示莫斯科因此計畫重新檢視其在和平談判中的立場。烏克蘭方面否認相關指控，烏克蘭外交部長更指出，莫斯科是在尋找「虛假藉口」，為進一步對烏克蘭發動攻擊鋪路。

能源交易顧問公司 Ritterbusch and Associates 表示：「除非俄羅斯出人意料地放棄其先前在領土與安全保證方面的要求，否則我們預期本週及下週油價仍將呈現逐步走高的走勢。」

在無人機攻擊指控出現之前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）週一曾表示，與美國總統川普（Donald Trump）的會談已取得重大進展，並同意美烏雙方團隊將於下週會面，敲定旨在結束俄羅斯對烏戰爭的相關細節。

Gelber & Associates 在一份報告中指出，油市關注焦點也已轉向中東地區。該能源顧問公司表示：「包括沙烏地阿拉伯對葉門發動空襲在內的新一波不穩定局勢，正持續讓供應中斷的相關消息成為市場焦點。」

瑞銀（UBS）分析師史陶諾沃（Giovanni Staunovo）指出，中國強勁的海運原油進口量，也正協助收緊全球原油市場。

他補充說，每桶 60 美元可視為布蘭特原油的「相對支撐價位」，隨著非 OPEC+ 國家的供應成長可能在 2026 年中趨於停滯，油價預期將在 2026 年出現小幅回升。

