台股開盤》台積電熄火 指數跌近200點測28600點

台積電熄火，指數跌近200點測28600點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一在台積電飆1530元天價，指數同步登28810點新高，不過，受到美股4大指數週一全面收黑，台股週二跟著拉回，在台積電開盤跌15元影響，指數開盤跌87.07點，以28723.82點開出，在半導體、AI、ABF載板等電子股全面熄火，加上傳產與金融股也跳水，指數開低走低，跌逾190點，測28619點，朝28600點回測。

本週是美國華爾街股市今年最後1個交易週，首日就以疲弱走勢展開，主因在於權值型科技股自上週推升標普500指數創下新高後，29日回吐漲幅，美股4大指數全都收跌。

請繼續往下閱讀...

道瓊工業指數下跌249.04點，或0.51%，收在48461.93點。

標準普爾500指數下跌24.20點，或0.35%，收在6905.74點。

那斯達克指數下挫118.75點，或0.50%，收在23474.35點。

費城半導體指數下跌29.37點，或0.41%，收在7178.27點。

